05 августа 2023
04 августа 2023

В ДТП у курганского села погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Рябково. Курган, гибдд, дпс
В Кетовском округе Курганской области погибли три человека в ДТП Фото:

В Курганской области 6 августа недалеко от села Шмаково (Кетовский округ) в автомобиле погибли люди. Об этом сообщили очевидцы.

«Около села Шмаково Кетовского округа 6 августа утром произошло ДТП. ВАЗ 2112 ехал со стороны Куртамыша, съехал в кювет и загорелся. Погибли три человека», — передает слова очевидцев telegram-канал «Короче, Курган».

Подписчики уточнили, что одному человеку удалось выжить в ДТП, его увезли в больницу. В автомобиле ехали молодые люди.

Корреспонденту URA.RU подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области. Подробности ДТП уточняются, публикация дополнится, когда поступит ответ ведомства.

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В Курганской области 6 августа недалеко от села Шмаково (Кетовский округ) в автомобиле погибли люди. Об этом сообщили очевидцы. «Около села Шмаково Кетовского округа 6 августа утром произошло ДТП. ВАЗ 2112 ехал со стороны Куртамыша, съехал в кювет и загорелся. Погибли три человека», — передает слова очевидцев telegram-канал «Короче, Курган». Подписчики уточнили, что одному человеку удалось выжить в ДТП, его увезли в больницу. В автомобиле ехали молодые люди. Корреспонденту URA.RU подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области. Подробности ДТП уточняются, публикация дополнится, когда поступит ответ ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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