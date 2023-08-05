В ДТП у курганского села погибли три человека

В Курганской области 6 августа недалеко от села Шмаково (Кетовский округ) в автомобиле погибли люди. Об этом сообщили очевидцы.
«Около села Шмаково Кетовского округа 6 августа утром произошло ДТП. ВАЗ 2112 ехал со стороны Куртамыша, съехал в кювет и загорелся. Погибли три человека», — передает слова очевидцев telegram-канал «Короче, Курган».
Подписчики уточнили, что одному человеку удалось выжить в ДТП, его увезли в больницу. В автомобиле ехали молодые люди.
Корреспонденту URA.RU подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области. Подробности ДТП уточняются, публикация дополнится, когда поступит ответ ведомства.
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