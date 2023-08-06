ВС РФ нанесли удар по ангару с авиатехникой в Запорожье

Российские силы уничтожили склад с украинской техникой, сообщили в Минобороны России (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России уничтожила в Запорожье украинский склад и поразила ангар с авиатехникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также на аэродроме Запорожья поражены ангары с авиационной техникой ВСУ», — передает РИА Новости информацию Минобороны России.
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