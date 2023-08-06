ВС РФ нанесли удар по ангару с авиатехникой в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, тренировка на полигоне
Российские силы уничтожили склад с украинской техникой, сообщили в Минобороны России (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила в Запорожье украинский склад и поразила ангар с авиатехникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также на аэродроме Запорожья поражены ангары с авиационной техникой ВСУ», — передает РИА Новости информацию Минобороны России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России уничтожила в Запорожье украинский склад и поразила ангар с авиатехникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также на аэродроме Запорожья поражены ангары с авиационной техникой ВСУ», — передает РИА Новости информацию Минобороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...