Курганские полицейские поймали 30 пьяных водителей за два дня

06 августа 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские за два дня задержали несколько десятков нетрезвых водителей Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области за 4 и 5 августа полиция поймала более 30 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции извлечено из дорожного потока более 30 нарушителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», — уточнили в полиции. По данным ведомства, сотрудники полиции находят пьяных водителей даже во внеслужебное время. В Щучанском округе сотрудник правопорядка, который был не на службе, заметил автомобиль, ехавший по странной траектории. Он вызвал наряд ДПС и помог задержать нарушителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Курганской области за 4 и 5 августа полиция поймала более 30 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции извлечено из дорожного потока более 30 нарушителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», — уточнили в полиции. По данным ведомства, сотрудники полиции находят пьяных водителей даже во внеслужебное время. В Щучанском округе сотрудник правопорядка, который был не на службе, заметил автомобиль, ехавший по странной траектории. Он вызвал наряд ДПС и помог задержать нарушителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.