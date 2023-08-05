Курганские полицейские поймали 30 пьяных водителей за два дня

В Курганской области за 4 и 5 августа полиция поймала более 30 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Сотрудниками Госавтоинспекции извлечено из дорожного потока более 30 нарушителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», — уточнили в полиции.
По данным ведомства, сотрудники полиции находят пьяных водителей даже во внеслужебное время. В Щучанском округе сотрудник правопорядка, который был не на службе, заметил автомобиль, ехавший по странной траектории. Он вызвал наряд ДПС и помог задержать нарушителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.
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