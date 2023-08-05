05 августа 2023
04 августа 2023

Курганские полицейские поймали 30 пьяных водителей за два дня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, проверка документов, сотрудник дпс
Курганские полицейские за два дня задержали несколько десятков нетрезвых водителей Фото:

В Курганской области за 4 и 5 августа полиция поймала более 30 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции извлечено из дорожного потока более 30 нарушителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», — уточнили в полиции.

По данным ведомства, сотрудники полиции находят пьяных водителей даже во внеслужебное время. В Щучанском округе сотрудник правопорядка, который был не на службе, заметил автомобиль, ехавший по странной траектории. Он вызвал наряд ДПС и помог задержать нарушителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области за 4 и 5 августа полиция поймала более 30 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции извлечено из дорожного потока более 30 нарушителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», — уточнили в полиции. По данным ведомства, сотрудники полиции находят пьяных водителей даже во внеслужебное время. В Щучанском округе сотрудник правопорядка, который был не на службе, заметил автомобиль, ехавший по странной траектории. Он вызвал наряд ДПС и помог задержать нарушителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...