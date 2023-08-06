Названы наиболее частые причины смерти курганцев

В Курганской области чаще умирают от проблем с сердцем и опухолей

07 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Самыми распространенными причинами смерти стали проблемы с органами и опухоли Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области среди жителей выросли показатели смерти от проблем с органами кровообращения и новообразованиями. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы органов кровообращения (39,9%), новообразования (16,1%). Также внешние причины (10,6%) являются одними из самых распространенных», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в январе—мае 2023 года было зарегистрировано 12 случаев смерти младенцев. За этот же период специалисты заметили снижение числа родившихся на 2,5%. Также уменьшилось число умерших на почти на 8%. Сохраняется показатель, что число умерших превысило число родившихся в два раза. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области умерло в два раза больше человек, чем родилось. В указанный период (январь—март 2023 года) умерло девять детей в возрасте до одного года.

В Курганской области среди жителей выросли показатели смерти от проблем с органами кровообращения и новообразованиями. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы органов кровообращения (39,9%), новообразования (16,1%). Также внешние причины (10,6%) являются одними из самых распространенных», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в январе—мае 2023 года было зарегистрировано 12 случаев смерти младенцев. За этот же период специалисты заметили снижение числа родившихся на 2,5%. Также уменьшилось число умерших на почти на 8%. Сохраняется показатель, что число умерших превысило число родившихся в два раза. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области умерло в два раза больше человек, чем родилось. В указанный период (январь—март 2023 года) умерло девять детей в возрасте до одного года.