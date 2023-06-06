В Курганской области умерло в два раза больше человек, чем родилось

07 июня 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

В регионе за три месяца родилось более 1,5 тысяч малышей Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области смертность превысила рождаемость в два раза. Данные статистики за три месяца 2023 года опубликовал Свердловскстат. При этом показатели рождаемости и смертности упали по сравнению с тем же периодом прошлого года. «В январе—марте 2023 года в Курганской области родилось 1561 человек, умерло — 3190 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 4,9 процента (80 человек) числа родившихся и на 13,5 процента (497 человек) числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза», — говорится в сообщении Свердловскстата. Также в этот период зарегистрировано девять случаев смерти детей в возрасте до 1 года (в прошлом году было 11). Общая численность населения региона сократилась на 2089 человек за счет естественной убыли (на 78%) и миграционной убыли (на 22%). Ранее URA.RU писало, что Курганская область стремительно теряет население из-за высокой смертности и миграции. Численность населения региона за десять месяцев 2022 года сократилась на 8 761 человека. Курганская область продолжает терять население из-за смертности и миграции Таблица: Свердловскстат

В Курганской области смертность превысила рождаемость в два раза. Данные статистики за три месяца 2023 года опубликовал Свердловскстат. При этом показатели рождаемости и смертности упали по сравнению с тем же периодом прошлого года. «В январе—марте 2023 года в Курганской области родилось 1561 человек, умерло — 3190 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 4,9 процента (80 человек) числа родившихся и на 13,5 процента (497 человек) числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза», — говорится в сообщении Свердловскстата. Также в этот период зарегистрировано девять случаев смерти детей в возрасте до 1 года (в прошлом году было 11). Общая численность населения региона сократилась на 2089 человек за счет естественной убыли (на 78%) и миграционной убыли (на 22%). Ранее URA.RU писало, что Курганская область стремительно теряет население из-за высокой смертности и миграции. Численность населения региона за десять месяцев 2022 года сократилась на 8 761 человека.