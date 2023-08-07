Бывший глава РПЛ Хачатурянц купил участок в Италии за миллионы евро для виноградарства

07 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Ашот Хачатурянц собирается выращивать виноград в новом поместье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экс-глава российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц приобрел поместье во Флоренции за несколько миллионов евро. Он планирует выращивать на новоприобретенной территории виноград и производить вино. «Новое поместье Ашота Хачатурянца находится на холме во Флоренции. Бывшему главе РПЛ оно обошлось в несколько миллионов евро», — передают авторы канала Baza. По их словам, Хачатурянц планирует заняться производством вина и выращиванием винограда. Причем во Флоренции у него уже имеются завод по производству масла и отель в центре города. Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ 27 июня 2022 года. После сообщалось о возможной отставке менеджеров из его команды, передает Sport 24 .

Экс-глава российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц приобрел поместье во Флоренции за несколько миллионов евро. Он планирует выращивать на новоприобретенной территории виноград и производить вино. «Новое поместье Ашота Хачатурянца находится на холме во Флоренции. Бывшему главе РПЛ оно обошлось в несколько миллионов евро», — передают авторы канала Baza. По их словам, Хачатурянц планирует заняться производством вина и выращиванием винограда. Причем во Флоренции у него уже имеются завод по производству масла и отель в центре города. Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ 27 июня 2022 года. После сообщалось о возможной отставке менеджеров из его команды, передает Sport 24.