Бывший глава РПЛ Хачатурянц купил участок в Италии за миллионы евро для виноградарства

Экс-глава российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц приобрел поместье во Флоренции за несколько миллионов евро. Он планирует выращивать на новоприобретенной территории виноград и производить вино.
«Новое поместье Ашота Хачатурянца находится на холме во Флоренции. Бывшему главе РПЛ оно обошлось в несколько миллионов евро», — передают авторы канала Baza. По их словам, Хачатурянц планирует заняться производством вина и выращиванием винограда. Причем во Флоренции у него уже имеются завод по производству масла и отель в центре города.
Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ 27 июня 2022 года. После сообщалось о возможной отставке менеджеров из его команды, передает
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