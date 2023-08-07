Бывший глава РПЛ Хачатурянц купил участок в Италии за миллионы евро для виноградарства

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Винодельческое хозяйство Павла Швеца UPPA Winery. Республика Крым, село Родное, виноград, виноградник, uppa winery
Ашот Хачатурянц собирается выращивать виноград в новом поместье Фото:

Экс-глава российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц приобрел поместье во Флоренции за несколько миллионов евро. Он планирует выращивать на новоприобретенной территории виноград и производить вино.

«Новое поместье Ашота Хачатурянца находится на холме во Флоренции. Бывшему главе РПЛ оно обошлось в несколько миллионов евро», — передают авторы канала Baza. По их словам, Хачатурянц планирует заняться производством вина и выращиванием винограда. Причем во Флоренции у него уже имеются завод по производству масла и отель в центре города.

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ 27 июня 2022 года. После сообщалось о возможной отставке менеджеров из его команды, передает Sport 24.

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Экс-глава российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц приобрел поместье во Флоренции за несколько миллионов евро. Он планирует выращивать на новоприобретенной территории виноград и производить вино. «Новое поместье Ашота Хачатурянца находится на холме во Флоренции. Бывшему главе РПЛ оно обошлось в несколько миллионов евро», — передают авторы канала Baza. По их словам, Хачатурянц планирует заняться производством вина и выращиванием винограда. Причем во Флоренции у него уже имеются завод по производству масла и отель в центре города. Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ 27 июня 2022 года. После сообщалось о возможной отставке менеджеров из его команды, передает Sport 24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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