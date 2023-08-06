В Тюменской области водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными

07 августа 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Тобольске водитель автобуса отказался продавать билет пассажиру за наличные Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными деньгами. Информация об этом была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонткте». «Почему ПАТП наглеют? Наличные деньги принимать не хотят, [водитель] требовал расплатиться картой. Наличка теперь за деньги не считается что ли?» — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Его тоже можно понять, он один и рулит, и мелочь считать должен. И по времени успеть в график. Понятно, что ему удобнее и проще карту к валидатору поднести. А пассажиру неудобно, многие от карт отказываются при оплате проезда по известным причинам. Несовершенство системы», — написала Дарья Ткач. «Начитавшись комментариев, что с карты могут списывать несколько раз за один проезд, теперь всегда наличными рассчитываюсь, и обычно чтобы без сдачи. Ни разу не сказали, что наличные не берут. Может, у вас крупная купюра была и у них на тот момент не было сдачи», — добавила Галина Федоровна. В тобольском ПАТП, которое занимается городскими пассажироперевозками, агентству сообщили, что жалоба от пассажира, у которого водитель отказался брать наличные деньги за проезд, не поступала. «Такой жалобы не было. Если она поступит, то, конечно, будем разбираться. Но, чтобы водители не брали деньги от пассажиров — это нонсенс. У нас такого никогда не было», — пояснили URA.RU в тобольском ПАТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными деньгами. Информация об этом была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонткте». «Почему ПАТП наглеют? Наличные деньги принимать не хотят, [водитель] требовал расплатиться картой. Наличка теперь за деньги не считается что ли?» — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Его тоже можно понять, он один и рулит, и мелочь считать должен. И по времени успеть в график. Понятно, что ему удобнее и проще карту к валидатору поднести. А пассажиру неудобно, многие от карт отказываются при оплате проезда по известным причинам. Несовершенство системы», — написала Дарья Ткач. «Начитавшись комментариев, что с карты могут списывать несколько раз за один проезд, теперь всегда наличными рассчитываюсь, и обычно чтобы без сдачи. Ни разу не сказали, что наличные не берут. Может, у вас крупная купюра была и у них на тот момент не было сдачи», — добавила Галина Федоровна. В тобольском ПАТП, которое занимается городскими пассажироперевозками, агентству сообщили, что жалоба от пассажира, у которого водитель отказался брать наличные деньги за проезд, не поступала. «Такой жалобы не было. Если она поступит, то, конечно, будем разбираться. Но, чтобы водители не брали деньги от пассажиров — это нонсенс. У нас такого никогда не было», — пояснили URA.RU в тобольском ПАТП.