06 августа 2023

В Тюменской области водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, автобус, общественный транспорт, маршрутка
В Тобольске водитель автобуса отказался продавать билет пассажиру за наличные Фото:

В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными деньгами. Информация об этом была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонткте».

«Почему ПАТП наглеют? Наличные деньги принимать не хотят, [водитель] требовал расплатиться картой. Наличка теперь за деньги не считается что ли?» — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Его тоже можно понять, он один и рулит, и мелочь считать должен. И по времени успеть в график. Понятно, что ему удобнее и проще карту к валидатору поднести. А пассажиру неудобно, многие от карт отказываются при оплате проезда по известным причинам. Несовершенство системы», — написала Дарья Ткач.

«Начитавшись комментариев, что с карты могут списывать несколько раз за один проезд, теперь всегда наличными рассчитываюсь, и обычно чтобы без сдачи. Ни разу не сказали, что наличные не берут. Может, у вас крупная купюра была и у них на тот момент не было сдачи», — добавила Галина Федоровна.

В тобольском ПАТП, которое занимается городскими пассажироперевозками, агентству сообщили, что жалоба от пассажира, у которого водитель отказался брать наличные деньги за проезд, не поступала. «Такой жалобы не было. Если она поступит, то, конечно, будем разбираться. Но, чтобы водители не брали деньги от пассажиров — это нонсенс. У нас такого никогда не было», — пояснили URA.RU в тобольском ПАТП.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) водитель автобуса отказался принимать у пассажира плату за проезд наличными деньгами. Информация об этом была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонткте». «Почему ПАТП наглеют? Наличные деньги принимать не хотят, [водитель] требовал расплатиться картой. Наличка теперь за деньги не считается что ли?» — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Его тоже можно понять, он один и рулит, и мелочь считать должен. И по времени успеть в график. Понятно, что ему удобнее и проще карту к валидатору поднести. А пассажиру неудобно, многие от карт отказываются при оплате проезда по известным причинам. Несовершенство системы», — написала Дарья Ткач. «Начитавшись комментариев, что с карты могут списывать несколько раз за один проезд, теперь всегда наличными рассчитываюсь, и обычно чтобы без сдачи. Ни разу не сказали, что наличные не берут. Может, у вас крупная купюра была и у них на тот момент не было сдачи», — добавила Галина Федоровна. В тобольском ПАТП, которое занимается городскими пассажироперевозками, агентству сообщили, что жалоба от пассажира, у которого водитель отказался брать наличные деньги за проезд, не поступала. «Такой жалобы не было. Если она поступит, то, конечно, будем разбираться. Но, чтобы водители не брали деньги от пассажиров — это нонсенс. У нас такого никогда не было», — пояснили URA.RU в тобольском ПАТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...