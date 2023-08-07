Определились соперники в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

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На жеребьевке определились участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА Фото:

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятии, которое прошло в швейцарском городе Ньон, были определены команды, которые поспорят за выход в групповой этап турнира.

«В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА», — сообщает Sport24. Там добавили, что первые матчи этого раунда пройдут 22—23 августа, ответные — 29—30 августа.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся шесть матчей. Команды были разделены на две разные ветки турнира. В одной из них чемпионы своих лиг сыграют друг с другом, в другой между собой встретятся призеры и обладатели высших мест своих чемпионатов. Победители этих противостояний попадут на групповой этап Лиги чемпионов.

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Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятии, которое прошло в швейцарском городе Ньон, были определены команды, которые поспорят за выход в групповой этап турнира. «В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА», — сообщает Sport24. Там добавили, что первые матчи этого раунда пройдут 22—23 августа, ответные — 29—30 августа. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся шесть матчей. Команды были разделены на две разные ветки турнира. В одной из них чемпионы своих лиг сыграют друг с другом, в другой между собой встретятся призеры и обладатели высших мест своих чемпионатов. Победители этих противостояний попадут на групповой этап Лиги чемпионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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