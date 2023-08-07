Определились соперники в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

07 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

На жеребьевке определились участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА Фото: Анна Майорова © URA.RU Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятии, которое прошло в швейцарском городе Ньон, были определены команды, которые поспорят за выход в групповой этап турнира. «В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА», — сообщает Sport24 . Там добавили, что первые матчи этого раунда пройдут 22—23 августа, ответные — 29—30 августа. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся шесть матчей. Команды были разделены на две разные ветки турнира. В одной из них чемпионы своих лиг сыграют друг с другом, в другой между собой встретятся призеры и обладатели высших мест своих чемпионатов. Победители этих противостояний попадут на групповой этап Лиги чемпионов.

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятии, которое прошло в швейцарском городе Ньон, были определены команды, которые поспорят за выход в групповой этап турнира. «В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА», — сообщает Sport24. Там добавили, что первые матчи этого раунда пройдут 22—23 августа, ответные — 29—30 августа. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся шесть матчей. Команды были разделены на две разные ветки турнира. В одной из них чемпионы своих лиг сыграют друг с другом, в другой между собой встретятся призеры и обладатели высших мест своих чемпионатов. Победители этих противостояний попадут на групповой этап Лиги чемпионов.