В Госдуме отреагировали на слух о введении Fan ID на матчах Кубка России по футболу

МВД не предлагало ввести Fan ID для болельщиков Кубка России по футболу
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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, болельщики урала
Попасть на матчи Кубка России по футболу можно без Fan ID. Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

МВД не выступало с инициативой ввести для фанатов матчей Кубка России по футболу карту болельщика (Fan ID). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Опроверг информацию председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В интернете начала распространяться информация о том, что МВД якобы предложило пускать фанатов на матчи Кубка России по футболу по Fan ID. Многие СМИ и паблики в социальных сетях ссылались на telegram-канал «Мутко против». Однако информация, распространяемая этим источником, оказалась недостоверной. «Это болтология, никто с такой инициативой не выходил», — сообщил РБК Дмитрий Свищев.

В футбольном клубе «Зенит» корреспонденту URA.RU ответили, что информации о возможном введении паспорта болельщика на матчах Кубка России к ним не поступало. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД России и обратилось за комментарием в пресс-службу РФС. На момент публикации материала ответы получены не были.

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МВД не выступало с инициативой ввести для фанатов матчей Кубка России по футболу карту болельщика (Fan ID). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Опроверг информацию председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интернете начала распространяться информация о том, что МВД якобы предложило пускать фанатов на матчи Кубка России по футболу по Fan ID. Многие СМИ и паблики в социальных сетях ссылались на telegram-канал «Мутко против». Однако информация, распространяемая этим источником, оказалась недостоверной. «Это болтология, никто с такой инициативой не выходил», — сообщил РБК Дмитрий Свищев. В футбольном клубе «Зенит» корреспонденту URA.RU ответили, что информации о возможном введении паспорта болельщика на матчах Кубка России к ним не поступало. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД России и обратилось за комментарием в пресс-службу РФС. На момент публикации материала ответы получены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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