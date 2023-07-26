В Госдуме отреагировали на слух о введении Fan ID на матчах Кубка России по футболу

МВД не предлагало ввести Fan ID для болельщиков Кубка России по футболу

26 июля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Попасть на матчи Кубка России по футболу можно без Fan ID. Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации МВД не выступало с инициативой ввести для фанатов матчей Кубка России по футболу карту болельщика (Fan ID). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Опроверг информацию председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интернете начала распространяться информация о том, что МВД якобы предложило пускать фанатов на матчи Кубка России по футболу по Fan ID. Многие СМИ и паблики в социальных сетях ссылались на telegram-канал «Мутко против». Однако информация, распространяемая этим источником, оказалась недостоверной. «Это болтология, никто с такой инициативой не выходил», — сообщил РБК Дмитрий Свищев. В футбольном клубе «Зенит» корреспонденту URA.RU ответили, что информации о возможном введении паспорта болельщика на матчах Кубка России к ним не поступало. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД России и обратилось за комментарием в пресс-службу РФС. На момент публикации материала ответы получены не были.

МВД не выступало с инициативой ввести для фанатов матчей Кубка России по футболу карту болельщика (Fan ID). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Опроверг информацию председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интернете начала распространяться информация о том, что МВД якобы предложило пускать фанатов на матчи Кубка России по футболу по Fan ID. Многие СМИ и паблики в социальных сетях ссылались на telegram-канал «Мутко против». Однако информация, распространяемая этим источником, оказалась недостоверной. «Это болтология, никто с такой инициативой не выходил», — сообщил РБК Дмитрий Свищев. В футбольном клубе «Зенит» корреспонденту URA.RU ответили, что информации о возможном введении паспорта болельщика на матчах Кубка России к ним не поступало. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД России и обратилось за комментарием в пресс-службу РФС. На момент публикации материала ответы получены не были.