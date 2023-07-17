Болельщики ФК «Амкар» пошли участвовать в спецоперации в составе фанатского подразделения

В подразделении Espanola несут службу около девяти жителей Прикамья Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сразу несколько жителей Пермского края несут службу в подразделении Espanola («Эспаньола»), созданном из футбольных и околофутбольных фанатов. Об этом URA.RU рассказал один из фанатов ФК «Амкар». Связаться с бойцом корреспонденту агентства помогли основатели волонтерского движения «Молот-наш пермский танковый батальон». Пермяк, попросил не указывать свое имя и позывной. Он отметил, что один из главных принципов, который обязаны соблюдать все бойцы Espanola, это отказ от алкоголя.

«В Espanola присутствуют фанаты из разных клубов. Здесь несколько фанатов пермского „Амкара“, и я — один из них. А всего — около четырех человек из края и пять — из Перми, в том числе один боец женского пола. Все четкие и заточенные на результат ребята. Одно из главнейших правил, в Espanola, это „сухой“ закон. Отношение к алкоголю очень жесткое», — пояснил пермяк.

По словам бойца, в Espanola присутствуют не только фанаты футбола. Многие опытные бойцы переходят из других подразделений. «Командир пытается сделать так, чтобы служить в Espanola было привилегией. А ребята, подписавшие контракт, желали бы остаться дальше, и были уверены, что их не „кинут“, ни на деньги, ни тем более в бою. Учебу ведут учат профессионалы своего дела», — добавил боец.

Житель Перми также поблагодарил волонтеров движения «Молот-наш пермский танковый батальон». Мужчина отметил, что именно волонтеры помогли ему, и его брату, собрать все необходимое для отправки на передовую, а «достучаться до „Амкара“ не получилось». Также пермяки, отправили своим землякам на фронте, необходимую помощь.

URA.RU одним из первых пообщалась в 2022 году с основателем Espanola Станиславом Орловым, известным под позывным «Испанец». Станислав подробно рассказало о том, как устроено фанатское подразделение, и каковы его главные принципы.

Фаната футбольного клуб «Амкар» несет службу в подразделении Espanola, один из главных принципов которого, строгий отказ от алкоголя Фото предоставлено telegram-каналом «Молот — наш пермский танковый батальон»