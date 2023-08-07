Советского диссидента Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов

Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
«Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов.
Данные Бориса Кагарлицкого на сайте Росфинмониторинга
Фото: скриншот URA.RU
Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине.
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы.
Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов. Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине. Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы. *Внесен в список иностранных агентов