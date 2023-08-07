Советского диссидента Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов

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Интервью с Борисом Кагарлицким. Москва, кагарлицкий борис
Борис Кагарлицкий пополнил реестр террористов и экстремистов Фото:

Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов.

Данные Бориса Кагарлицкого на сайте Росфинмониторинга
Данные Бориса Кагарлицкого на сайте Росфинмониторинга
Фото:

Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы.

*Внесен в список иностранных агентов

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Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов. Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине. Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы. *Внесен в список иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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