Советского диссидента Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов 07 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Борис Кагарлицкий пополнил реестр террористов и экстремистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов. Данные Бориса Кагарлицкого на сайте Росфинмониторинга Фото: скриншот URA.RU Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине. Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы. *Внесен в список иностранных агентов Социолога, советского диссидента Бориса Кагарлицкого, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Кагарлицкий внесен в реестр террористов и экстремистов», — передали в Росфинмониторинге. Борис Кагарлицкий был известен как советский диссидент. Социолог ранее был включен в список иностранных агентов. Борис Кагарлицкий известен своими публикациями о проблемах левого движения в России. У его сторонников в Екатеринбурге проходили обыски. Сам Кагарлицкий осуждал спецоперацию на Украине. Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму через интернет. По словам адвоката обвиняемого Сергея Ерохова ему грозит до семи лет лишения свободы. *Внесен в список иностранных агентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям