25 июля 2023

Советского диссидента Кагарлицкого* обвинили в призывах к терроризму через интернет

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Интервью с Борисом Кагарлицким. Москва, кагарлицкий борис
Борису Кагарлицкому может грозить до семи лет лишения свободы Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов.

«Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, <…> Кагарлицкого. Ему вменяют [обвинение] о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сказал Сергей Ерохов. Его слова передает ТАСС. Политологу могут назначить до семи лет лишения свободы.

Кагарлицкий известен публикациями о проблемах левого движения в России. Ранее в Екатеринбурге у его сторонника проходили обыски. Сам социолог осуждал проведение спецоперации на Украине. При этом в 2014 году он поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик.

*Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов. «Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, <…> Кагарлицкого. Ему вменяют [обвинение] о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сказал Сергей Ерохов. Его слова передает ТАСС. Политологу могут назначить до семи лет лишения свободы. Кагарлицкий известен публикациями о проблемах левого движения в России. Ранее в Екатеринбурге у его сторонника проходили обыски. Сам социолог осуждал проведение спецоперации на Украине. При этом в 2014 году он поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик. *Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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