Советского диссидента Кагарлицкого* обвинили в призывах к терроризму через интернет

26 июля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Борису Кагарлицкому может грозить до семи лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов. «Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, <…> Кагарлицкого. Ему вменяют [обвинение] о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сказал Сергей Ерохов. Его слова передает ТАСС. Политологу могут назначить до семи лет лишения свободы. Кагарлицкий известен публикациями о проблемах левого движения в России. Ранее в Екатеринбурге у его сторонника проходили обыски. Сам социолог осуждал проведение спецоперации на Украине. При этом в 2014 году он поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик. *Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов. «Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, <…> Кагарлицкого. Ему вменяют [обвинение] о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сказал Сергей Ерохов. Его слова передает ТАСС. Политологу могут назначить до семи лет лишения свободы. Кагарлицкий известен публикациями о проблемах левого движения в России. Ранее в Екатеринбурге у его сторонника проходили обыски. Сам социолог осуждал проведение спецоперации на Украине. При этом в 2014 году он поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик. *Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.