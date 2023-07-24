В Екатеринбурге у сторонника Кагарлицкого* прошел обыск

В Екатеринбурге прошел обыск у сторонника социолога Бориса Кагарлицкого* (внесен в реестр иностранных агентов). По информации URA.RU, мужчина предположительно администрировал один из telegram-каналов.
«Обыски прошли по делу Кагарлицкого. У Артема изъяли всю технику, после чего увезли на допрос в ФСБ. Ему задавали вопросы про ролики Кагарлицкого на YouTube, следователи спрашивали, имеет ли он отношение к их выкладыванию», — сообщили «Вечерние ведомости».
Ранее ТАСС сообщало, что на социолога и публициста Бориса Кагарлицкого было заведено уголовное дело. Его обвиняют в оправдании терроризма.
*Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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