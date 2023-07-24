24 июля 2023

В Екатеринбурге у сторонника Кагарлицкого* прошел обыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Борисом Кагарлицким. Москва, кагарлицкий борис
Борис Кагарлицкий (на фото) признан в РФ иноагентом Фото:

В Екатеринбурге прошел обыск у сторонника социолога Бориса Кагарлицкого* (внесен в реестр иностранных агентов). По информации URA.RU, мужчина предположительно администрировал один из telegram-каналов.

«Обыски прошли по делу Кагарлицкого. У Артема изъяли всю технику, после чего увезли на допрос в ФСБ. Ему задавали вопросы про ролики Кагарлицкого на YouTube, следователи спрашивали, имеет ли он отношение к их выкладыванию», — сообщили «Вечерние ведомости».

Ранее ТАСС сообщало, что на социолога и публициста Бориса Кагарлицкого было заведено уголовное дело. Его обвиняют в оправдании терроризма.

*Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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В Екатеринбурге прошел обыск у сторонника социолога Бориса Кагарлицкого* (внесен в реестр иностранных агентов). По информации URA.RU, мужчина предположительно администрировал один из telegram-каналов. «Обыски прошли по делу Кагарлицкого. У Артема изъяли всю технику, после чего увезли на допрос в ФСБ. Ему задавали вопросы про ролики Кагарлицкого на YouTube, следователи спрашивали, имеет ли он отношение к их выкладыванию», — сообщили «Вечерние ведомости». Ранее ТАСС сообщало, что на социолога и публициста Бориса Кагарлицкого было заведено уголовное дело. Его обвиняют в оправдании терроризма. *Борис Кагарлицкий внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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