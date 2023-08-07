Басманный суд приговорил писателя Глуховского* к 8 годам колонии заочно

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Дмитрия Глуховского заочно лишили свободы за дискредитацию армии Фото:

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми года колонии. Решение принял Басманный суд Москвы.

«Басманный суд Москвы признал виновным и назначил заочно 8 лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому по делу о фейках о ВС РФ», — сообщили в суде. Об этом сообщил Рен ТВ с заседания.

По данным следствия, писатель выступал против проведения СВО. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сам Глуховский не находится в России.

*Внесен в список иностранных агентов

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Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми года колонии. Решение принял Басманный суд Москвы. «Басманный суд Москвы признал виновным и назначил заочно 8 лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому по делу о фейках о ВС РФ», — сообщили в суде. Об этом сообщил Рен ТВ с заседания. По данным следствия, писатель выступал против проведения СВО. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сам Глуховский не находится в России. *Внесен в список иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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