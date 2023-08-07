Басманный суд приговорил писателя Глуховского* к 8 годам колонии заочно

Дмитрия Глуховского заочно лишили свободы за дискредитацию армии
Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми года колонии. Решение принял Басманный суд Москвы.
«Басманный суд Москвы признал виновным и назначил заочно 8 лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому по делу о фейках о ВС РФ», — сообщили в суде. Об этом сообщил Рен ТВ с заседания.
По данным следствия, писатель выступал против проведения СВО. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сам Глуховский не находится в России.
*Внесен в список иностранных агентов
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