В новом учебнике истории пишут о возрождении нацизма в европейских странах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Снимки новых учебников истории для российских школьников опубликовал telegram-канал Zvezdanews. Последняя глава посвящена Специальной военной операции (СВО). URA.RU приводит содержание последней главы.
- Отношение с Западом XXI века. В начале века Россия надеялась на добрососедские отношения. Президент России Владимир Путин был первым, кто выразил соболезнования 11 сентября в 2001 году американцам из-за серии терактов в Нью-Йорке и Вашингтоном. Был создан совет «Россия-НАТО». В 2003 году был введен в эксплуатацию газопровод «Голубой поток» из России в Турцию. Началось строительство газопроводов «Северные потоки» в Балтийском и Черном морях.
- Давление на Россию со стороны США. США не устраивала энергетическая независимость Европы, поэтому в 2022 году американские спецслужбы устроили теракт на «Северном потоке» в Балтийском море. Европейским странам пришлось начать закупать газ у компаний США в несколько раз дороже. В постсоветский период НАТО увеличилось до 15 государств.
- Противодействие стратегии Запада в отношении России. Главной целью Запада стала дестабилизация положения в России. В августе 2008 года первой западной провокацией стало нападение Грузии на Южную Осетию. Благодаря России Грузия вышла из войны, сохранив свой суверенитет. В 2015 году США и НАТО попытались с помощью террористов «Исламского государства» (запрещена в России) свергнуть законное представительство Башара Асада в Сирии. Россия оказала помощь Дамаску по просьбе сирийских властей.
- Фальсификация истории. В 2019 году Европарламент принял резолюцию, в которой сказано, что СССР виновна в развязывании Второй мировой войны. С 2010 года начался снос мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европой.
- Возрождение нацизма. После распада СССР в странах Прибалтики началась практика сегрегации. Русскоязычные получили статус «неграждан». В 2015 году Европарламент признал «неграждан» «жертвами незаконной дискриминации».
- Россия — страна героев. Нурмагомед Гаджимагомедов является первым героем СВО. Во время жестокого боя он подорвал себя и окруживших его бойцов ВСУ последней гранатой.
- В учебнике приводятся вопросы для школьников по истории. Их просят привести примеры фальсификации истории со стороны западных стран. Школьников просят дать характеристику отношений между Западом и Россией.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.