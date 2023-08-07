07 августа 2023

Антонов призвал США не пытаться сорвать налаживание связей РФ и Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий, stock
Анатолий Антонов заявил, что США не должны препятствовать дружбе России и Грузии Фото:

В США не должны мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если администрация [Госдеп США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал Анатолий Антонов, передает telegram-канал представительства РФ в Вашингтоне.

Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатических отношений, несмотря на рост торговых и экономических связей. Об этом рассказывал спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США не должны мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Если администрация [Госдеп США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал Анатолий Антонов, передает telegram-канал представительства РФ в Вашингтоне. Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатических отношений, несмотря на рост торговых и экономических связей. Об этом рассказывал спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...