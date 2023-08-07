Антонов призвал США не пытаться сорвать налаживание связей РФ и Грузии

В США не должны мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Если администрация [Госдеп США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал Анатолий Антонов, передает
Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатических отношений, несмотря на рост торговых и экономических связей. Об этом рассказывал спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.
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