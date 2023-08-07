Антонов призвал США не пытаться сорвать налаживание связей РФ и Грузии

08 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов заявил, что США не должны препятствовать дружбе России и Грузии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В США не должны мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Если администрация [Госдеп США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал Анатолий Антонов, передает telegram-канал представительства РФ в Вашингтоне. Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатических отношений, несмотря на рост торговых и экономических связей. Об этом рассказывал спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

В США не должны мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Если администрация [Госдеп США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал Анатолий Антонов, передает telegram-канал представительства РФ в Вашингтоне. Россия и Грузия еще не готовы приступить к восстановлению дипломатических отношений, несмотря на рост торговых и экономических связей. Об этом рассказывал спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.