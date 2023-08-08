Глава Минздрава РФ заявил о новой системе зарплат для медиков

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, защитная маска, врач, медики, фельдшеры
Новая система оплаты труда для медиков уже тестируется Фото:

В России с 2025 года медики будут получать зарплату по новой системе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда [для медиков]», — сказал Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости. Как уточнил глава министерства, сейчас идет отработка этой системы идет в пилотном режиме — она обкатывается в ряде субъектов. При этом, в каких именно, Мурашко не уточнил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в течение 2023 года врачи получат надбавку к зарплате. Так, врачи скорой помощи получат 11,5 тысяч рублей в месяц, врачи первого звена, — 14,5 тысяч рублей, а врачи районных и центральных больниц — 18,5 тысяч.

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В России с 2025 года медики будут получать зарплату по новой системе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга. «С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда [для медиков]», — сказал Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости. Как уточнил глава министерства, сейчас идет отработка этой системы идет в пилотном режиме — она обкатывается в ряде субъектов. При этом, в каких именно, Мурашко не уточнил. Ранее URA.RU рассказывало, что в течение 2023 года врачи получат надбавку к зарплате. Так, врачи скорой помощи получат 11,5 тысяч рублей в месяц, врачи первого звена, — 14,5 тысяч рублей, а врачи районных и центральных больниц — 18,5 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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