Глава Минздрава РФ заявил о новой системе зарплат для медиков

08 августа 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Новая система оплаты труда для медиков уже тестируется Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 2025 года медики будут получать зарплату по новой системе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга. «С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда [для медиков]», — сказал Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости. Как уточнил глава министерства, сейчас идет отработка этой системы идет в пилотном режиме — она обкатывается в ряде субъектов. При этом, в каких именно, Мурашко не уточнил. Ранее URA.RU рассказывало, что в течение 2023 года врачи получат надбавку к зарплате. Так, врачи скорой помощи получат 11,5 тысяч рублей в месяц, врачи первого звена, — 14,5 тысяч рублей, а врачи районных и центральных больниц — 18,5 тысяч.

В России с 2025 года медики будут получать зарплату по новой системе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга. «С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда [для медиков]», — сказал Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости. Как уточнил глава министерства, сейчас идет отработка этой системы идет в пилотном режиме — она обкатывается в ряде субъектов. При этом, в каких именно, Мурашко не уточнил. Ранее URA.RU рассказывало, что в течение 2023 года врачи получат надбавку к зарплате. Так, врачи скорой помощи получат 11,5 тысяч рублей в месяц, врачи первого звена, — 14,5 тысяч рублей, а врачи районных и центральных больниц — 18,5 тысяч.