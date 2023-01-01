Какие изменения, связанные со здоровьем, ждут россиян в 2023 году

В России с 1 января 2023 году произошли изменения в сфере здравоохранения
В 2023 году расширится перечень заболеваний для обследования новорожденных, увеличатся выплаты по больничным листам, а врачи получат надбавку к зарплате. URA.RU приводит основные изменения, которые вступают в силу в сфере здравоохранения.
- Детей будут обследовать по обязательному медицинскому страхованию на 36 заболеваний, в том числе на спинальную мышечную атрофию. Данное правило будет действовать по всей стране. В настоящий момент детей обследуют на пять наследственных заболеваний. Кроме того в ряде регионов список заболеваний для скрининга расширен. Например, в Москве можно бесплатно сдать тест на 11 заболеваний, а в Екатеринбурге — на девять.
- В России для работников повысятся выплаты по больничному листу. Максимальная оплата одного дня составит 2736 рублей. Также с 2023 года выплаты по больничному листу будут положены тем, кто работает по гражданско-правовым и трудовым договорам. Однако это касается тех, чья сумма страховых взносов за 2022 год была не менее 4833 рублей.
- Медработники смогут получать надбавку к зарплате. Врачи первичного звена дополнительно получат 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. Врачи центральных районных и районных больниц же смогут получить надбавку в 18,5 тысячи рублей. Прирост к зарплате также получат и сотрудники среднего и младшего персонала, а также фельдшеры.
- Родители и опекуны детей-инвалидов получат право бесплатно находиться с ними в стационаре. Они смогут бесплатно проживать в стационаре с детьми, если ребенок имеет ограничения по тяжести заболевания второй или третьей категории.
- В Москве, Московской и Белгородской областях будет возможно покупать рецептурные лекарства дистанционно. Исключение сделали для лекарств, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также ряд других. При этом эксперимент не будет распространяться и на льготные лекарства. Данный эксперимент планируется до 2026 года. В зависимости от результатов, дистанционно покупать лекарства можно будет и в других территориях страны.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях, связанных с деньгами, которые ожидают россиян в 2023 году. В России увеличится МРОТ и пенсии, семьи с детьми получат новую выплату.
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