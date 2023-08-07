На трассе в Курганской области водитель насмерть сбил пешехода

08 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 7 августа на трассе под Шадринском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель наехал на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался. Информация об этом размещена на сайте Управления МВД России по Курганской области.



«В 23 часа 27 минут в Шадринском муниципальном округе погиб пешеход. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Ниссан TIIDA, осуществлял движение со стороны города Шадринска в сторону города Екатеринбурга. На 207 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган допустил наезд на мужчину», — сообщило МВД. ДТП произошло 7 августа.



Также на сайте отмечено, что мужчина был 1981 года рождения. Он шел по проезжей части навстречу транспортному средству. От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП возле курганского села погибло три человека. Автомобиль съехал в кювет и загорелся.

На автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель наехал на пешехода. В результате происшествия пешеход скончался. Информация об этом размещена на сайте Управления МВД России по Курганской области. «В 23 часа 27 минут в Шадринском муниципальном округе погиб пешеход. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Ниссан TIIDA, осуществлял движение со стороны города Шадринска в сторону города Екатеринбурга. На 207 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган допустил наезд на мужчину», — сообщило МВД. ДТП произошло 7 августа. Также на сайте отмечено, что мужчина был 1981 года рождения. Он шел по проезжей части навстречу транспортному средству. От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП возле курганского села погибло три человека. Автомобиль съехал в кювет и загорелся.