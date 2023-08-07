В Ханты-Мансийском автономном округе самый дешевый базовый набор школьной формы для девочек обойдется почти в шесть тысяч рублей. Мальчиков одеть дешевле на тысячу рублей. Стоимость одежды URA.RU посчитало по информации в магазинах.
«Самый дешевый спортивный костюм для девочек и футболка стоят 1550 рублей. Кроссовки обойдутся в одну тысячу», — следует из информации на сайте «Спортмастера».
Брюки и туфли для школьниц стоят по 800 рублей в «Детском мире». Платье обойдется в 700 рублей, а цена юбок составляет 600 рублей за штуку. Самая доступная модель блузок стоит 400 рублей. Общая сумма составляет 5850 рублей.
Мальчиков одеть дешевле. Базовый набор (брюки, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, костюм на физкультуру) из повседневной и спортивной одежды с обувью обойдется в 4850 рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.