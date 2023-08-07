07 августа 2023

Сколько стоит школьная форма в ХМАО. Инфографика

Базовый набор школьной формы в ХМАО обойдется около 5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Основатель бренда Crazy&Lazy Александра Мезенцева. Екатеринбург, детская одежда
Самый дешевый базовый набор одежды для девочек обойдется почти в шесть тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самый дешевый базовый набор школьной формы для девочек обойдется почти в шесть тысяч рублей. Мальчиков одеть дешевле на тысячу рублей. Стоимость одежды URA.RU посчитало по информации в магазинах.

«Самый дешевый спортивный костюм для девочек и футболка стоят 1550 рублей. Кроссовки обойдутся в одну тысячу», — следует из информации на сайте «Спортмастера».

Брюки и туфли для школьниц стоят по 800 рублей в «Детском мире». Платье обойдется в 700 рублей, а цена юбок составляет 600 рублей за штуку. Самая доступная модель блузок стоит 400 рублей. Общая сумма составляет 5850 рублей.

Мальчиков одеть дешевле. Базовый набор (брюки, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, костюм на физкультуру) из повседневной и спортивной одежды с обувью обойдется в 4850 рублей.

Стоимость самого дешевого базового набора школьной одежды
Стоимость самого дешевого базового набора школьной одежды
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В Ханты-Мансийском автономном округе самый дешевый базовый набор школьной формы для девочек обойдется почти в шесть тысяч рублей. Мальчиков одеть дешевле на тысячу рублей. Стоимость одежды URA.RU посчитало по информации в магазинах. «Самый дешевый спортивный костюм для девочек и футболка стоят 1550 рублей. Кроссовки обойдутся в одну тысячу», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Брюки и туфли для школьниц стоят по 800 рублей в «Детском мире». Платье обойдется в 700 рублей, а цена юбок составляет 600 рублей за штуку. Самая доступная модель блузок стоит 400 рублей. Общая сумма составляет 5850 рублей. Мальчиков одеть дешевле. Базовый набор (брюки, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, костюм на физкультуру) из повседневной и спортивной одежды с обувью обойдется в 4850 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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