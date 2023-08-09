Судебный эксперт по экологии Есина: в РФ редко раскрываются дела по лесным пожарам

09 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Для предъявления обвинений в лесных пожарах должна быть создана независимая экспертиза, отметила Елена Есина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Практически невозможно найти виновных в лесных пожарах, так как огонь уничтожает все улики. Об этом рассказала в беседе с URA.RU судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина, отметив, что для предъявления обвинений должна быть организована независимая судебная экспертиза и собрана большая доказательная база. «Практически не находят виновных [в лесных пожарах], потому что практически нет судебной практики именно по поджогам. Для того чтобы возбудить уголовное дело, должны быть определенные мотивы, должна быть какая-то доказательная база. Когда огонь идет потоком, очень тяжело найти факторы, которые послужат основанием для возбуждения уголовного дела. Здесь, [в случаях, например, когда обвиняют энергетиков в пожарах], должна проводиться независимая судебная экспертиза. Основные здесь специалисты — пожарные. Есть целое направление — дознаватели по возникновению пожаров. Они должны все определять, как в случае с энергетиками, если их обвинили, значит, должна быть сильная доказательная база», — объяснила Елена Есина. Судебный эксперт по экологии подчеркнула, что в ситуациях с поджогами могут быть виноваты «серые» лесорубы, которые смогли подставить других людей. «Такие случаи тоже есть, когда „серые“ лесорубы могут завуалировать свою деятельность по поджогу под какое-то другое действие и переложить свою вину, определенно лоббируя в определенных кругах свои интересы. Там бизнес колоссальный, и, соответственно, деньги там тоже озвучиваются колоссальные. Есть определенные предположения правоохранительных органов, что „серые“ лесорубы как раз используют лесные пожары, чтобы скрыть свою деятельность», — подчеркнула Есина. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко заявил, что причиной развития лесных пожаров не может быть энергетическая отрасль. При возгорании на объектах проблему оперативно решает МЧС. Энергетики тщательно следят за линиями электропередач и территорией, которую их окружает, поэтому их инфраструктура не может быть пожароопасной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Практически невозможно найти виновных в лесных пожарах, так как огонь уничтожает все улики. Об этом рассказала в беседе с URA.RU судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина, отметив, что для предъявления обвинений должна быть организована независимая судебная экспертиза и собрана большая доказательная база. «Практически не находят виновных [в лесных пожарах], потому что практически нет судебной практики именно по поджогам. Для того чтобы возбудить уголовное дело, должны быть определенные мотивы, должна быть какая-то доказательная база. Когда огонь идет потоком, очень тяжело найти факторы, которые послужат основанием для возбуждения уголовного дела. Здесь, [в случаях, например, когда обвиняют энергетиков в пожарах], должна проводиться независимая судебная экспертиза. Основные здесь специалисты — пожарные. Есть целое направление — дознаватели по возникновению пожаров. Они должны все определять, как в случае с энергетиками, если их обвинили, значит, должна быть сильная доказательная база», — объяснила Елена Есина. Судебный эксперт по экологии подчеркнула, что в ситуациях с поджогами могут быть виноваты «серые» лесорубы, которые смогли подставить других людей. «Такие случаи тоже есть, когда „серые“ лесорубы могут завуалировать свою деятельность по поджогу под какое-то другое действие и переложить свою вину, определенно лоббируя в определенных кругах свои интересы. Там бизнес колоссальный, и, соответственно, деньги там тоже озвучиваются колоссальные. Есть определенные предположения правоохранительных органов, что „серые“ лесорубы как раз используют лесные пожары, чтобы скрыть свою деятельность», — подчеркнула Есина. Ранее член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко заявил, что причиной развития лесных пожаров не может быть энергетическая отрасль. При возгорании на объектах проблему оперативно решает МЧС. Энергетики тщательно следят за линиями электропередач и территорией, которую их окружает, поэтому их инфраструктура не может быть пожароопасной.