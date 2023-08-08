Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру после приговора свердловчанам, отравивших 44 человек

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Александр Хинштейн считает, что тех, кто делает суррогатный алкоголь, нужно наказывать серьезнее Фото:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор екатеринбургским бутлегерам, из-за которых от паленого алкоголя скончались 44 человека. Политик считает решение суда слишком мягким. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Несмотря на то, что гособвинитель запрашивал от 5 до 10 лет, [бутлегеров] осудили лишь на срок от 3 до 6,5 лет. При этом один из преступников, вообще, осужден условно! Считаю вынесенный приговор — незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному. Направляю обращение в Генпрокуратуру о необходимости его обжалования», — написал Хинштейн. По его мнению, более суровое наказание нужно еще и для того, чтобы у других предпринимателей, продающих суррогатный алкоголь, вроде самарского «Мистера Сидра», не было сомнений, что им придется отвечать по всей строгости закона.

Приговор бутлегерам вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа. По версии следствия, три года назад обвиняемые занимались продажей контрафактного алкоголя на основе смеси этилового и метилового спиртов. В результате пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор екатеринбургским бутлегерам, из-за которых от паленого алкоголя скончались 44 человека. Политик считает решение суда слишком мягким. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Несмотря на то, что гособвинитель запрашивал от 5 до 10 лет, [бутлегеров] осудили лишь на срок от 3 до 6,5 лет. При этом один из преступников, вообще, осужден условно! Считаю вынесенный приговор — незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному. Направляю обращение в Генпрокуратуру о необходимости его обжалования», — написал Хинштейн. По его мнению, более суровое наказание нужно еще и для того, чтобы у других предпринимателей, продающих суррогатный алкоголь, вроде самарского «Мистера Сидра», не было сомнений, что им придется отвечать по всей строгости закона. Приговор бутлегерам вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа. По версии следствия, три года назад обвиняемые занимались продажей контрафактного алкоголя на основе смеси этилового и метилового спиртов. В результате пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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