В Екатеринбурге вынесли приговор бутлегерам, чья выпивка убила десятки человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , судебное заседание, суд
В Екатеринбурге осудили бутлегеров, чья выпивка 44 человека Фото:

В Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии.

«Чкаловский райсуд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бутлегеры торговали метиловым спиртом на Ботаническом рынке Екатеринбурга. Суррогатом на его основе отравился 51 человек, 44 из которых скончались.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии. «Чкаловский райсуд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Бутлегеры торговали метиловым спиртом на Ботаническом рынке Екатеринбурга. Суррогатом на его основе отравился 51 человек, 44 из которых скончались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...