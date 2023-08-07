В Екатеринбурге вынесли приговор бутлегерам, чья выпивка убила десятки человек

07 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге осудили бутлегеров, чья выпивка 44 человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии. «Чкаловский райсуд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Бутлегеры торговали метиловым спиртом на Ботаническом рынке Екатеринбурга. Суррогатом на его основе отравился 51 человек, 44 из которых скончались.

В Екатеринбурге суд вынес приговоры бутлегерам, чей суррогатный алкоголь убил 44 человека. Максимальное наказание — 6,5 лет колонии. «Чкаловский райсуд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Бутлегеры торговали метиловым спиртом на Ботаническом рынке Екатеринбурга. Суррогатом на его основе отравился 51 человек, 44 из которых скончались.