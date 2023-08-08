08 августа 2023

В Тюменской области в ДТП погиб водитель и пострадали трое детей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск»
ДТП произошло на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск»

На 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» водитель Ford Kuga выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Pontiac. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате аварии погибла водитель Pontiac, четыре человека получили травмы, среди них трое детей.

«Около полуночи на 315-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП. Предварительно, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac. Водитель Pontiac скончалась на месте происшествия. Водитель Ford Kuga и трое несовершеннолетних с различными травмами госпитализированы», — сообщает ведомство в своем telegram — канале.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Движение не ограничено, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:

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На 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» водитель Ford Kuga выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Pontiac. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате аварии погибла водитель Pontiac, четыре человека получили травмы, среди них трое детей. «Около полуночи на 315-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП. Предварительно, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac. Водитель Pontiac скончалась на месте происшествия. Водитель Ford Kuga и трое несовершеннолетних с различными травмами госпитализированы», — сообщает ведомство в своем telegram — канале. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Движение не ограничено, обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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