ДТП произошло на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» ГИБДД Тюменской области

На 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» водитель Ford Kuga выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Pontiac. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате аварии погибла водитель Pontiac, четыре человека получили травмы, среди них трое детей.

«Около полуночи на 315-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП. Предварительно, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac. Водитель Pontiac скончалась на месте происшествия. Водитель Ford Kuga и трое несовершеннолетних с различными травмами госпитализированы», — сообщает ведомство в своем telegram — канале.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Движение не ограничено, обстоятельства ДТП выясняются.