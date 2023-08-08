В детской больнице Кургана не хватает несколько десятков сотрудников

В Курганской детской больнице имени Красного Креста не хватает десятков сотрудников (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста не хватает 40 человек персонала от врачей и медсестер до поваров и водителей. Информация о вакансиях опубликована в сервисе по поиску работы hh.ru.

«В ГБУ „Кодкб имени Красного Креста“ открыто 40 вакансий. Требуются врачи, средний медперсонал и сотрудники», — указано в сервисе по поиску работы.

Врачам в детской больнице предлагается зарплата от 75 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу от 20 и от 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от сложности выполняемой работы. Водители или повара могут рассчитывать на ежемесячную зарплату от 18 тысяч рублей.

URA.RU направило редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы выяснить — сколько врачей среднего медперсонала не хватает в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста. После получения ответа публикация дополнится.

Ранее жители Заозерного в Кургане пожаловались на кадровый дефицит врачей-педиатров на участках. Так с декабря 2022 года участок № 83 в Курганской детской поликлинике (7 мкр 3аозерного) остался без участкового педиатра и медсестры.