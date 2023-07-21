Курганцы пожаловались на нехватку врачей-педиатров

Курганцы жалуются на кадровый дефицит детских врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Заозерного в Кургане пожаловались на кадровый дефицит врачей-педиатров на участках. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«С декабря 2022 года наш участок № 83 в Курганской детской поликлинике (7 мкр 3аозерного) остался без участкового педиатра и медсестры. Мы вынуждены ходить по разным педиатрам, снова и снова по кругу рассказывая о своих проблемах, в ответ выслушивая кучу недовольств, что „опять этот 83 участок пришел“ и так каждый раз на протяжении 7 месяцев», — написала жительница Заозерного в группе «Я беременна/Я мама/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом курганцы привели много примеров нехватки педиатров на участках. Один из горожан даже предложил ввести распределение детских врачей, как в советское время. Однако на это предложение по решению кадрового дефицита ему ответили в комментариях, что сейчас многие учатся платно. Поэтому, пишут пользователи соцсети, советскую модель здравоохранения уже не вернуть.

Представители департамента здравоохранения Курганской области написали комментарий в соцсети под постом, в котором указали, что уже направили запрос в Курганскую детскую поликлинику для прояснения ситуации. О результатах запроса они пообещали проинформировать курганцев в ближайшее время.

Ранее представители сайта «Зарплата.ру» сообщали, что в Кургане и области педиатрам предлагают более высокую зарплату, чем в среднем по стране. Однако, подчеркивают эксперты, дефицит детских врачей остается.