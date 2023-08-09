Антонов: США хотят уйти от ответа за несоблюдение стамбульских договоренностей

09 августа 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов заявил, что Россия готова вернутся в зерновую сделку Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США ведут информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей», — цитирует Антонова telegram-канал посольства России в США. По словам Антонова, Россия открыта для восстановления зерновой сделки. Но для этого нужно, чтобы США и их союзники устранили перекосы в реализации пакетных сельскохозяйственных соглашений. Причиной выхода России из зерновой сделки стало невыполнение Западом ни одного из условий, обозначенных при заключении договора. Руководитель санкционного управления госдепартамента Джеймс О’Брайен попросил Россию назвать условия, при которых сделка возобновится. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала для этого посетить сайт министерства иностранных дел России.

США ведут информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей», — цитирует Антонова telegram-канал посольства России в США. По словам Антонова, Россия открыта для восстановления зерновой сделки. Но для этого нужно, чтобы США и их союзники устранили перекосы в реализации пакетных сельскохозяйственных соглашений. Причиной выхода России из зерновой сделки стало невыполнение Западом ни одного из условий, обозначенных при заключении договора. Руководитель санкционного управления госдепартамента Джеймс О’Брайен попросил Россию назвать условия, при которых сделка возобновится. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала для этого посетить сайт министерства иностранных дел России.