Госдеп попросил РФ назвать условия для возобновления зерновой сделки

05 августа 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Представитель Госдепа попросил Москву разъяснить условия для возобновления зерновой сделки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В США попросили Россию дать разъяснения, какие требования необходимо удовлетворить для того, чтобы Москва возобновила действие зерновой сделки. Об этом заявил руководитель санкционного управления госдепартамента Джеймс О«Брайен. «Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — цитируют слова О«Брайена РИА Новости. По мнению спикера, США не понимает, что именно Россия будет считать успешным исполнением ее требований. Он добавил, что сейчас российские требования «выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», подразумевая поставку зерна различным странам совместно с ООН и Турцией. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году Украина потеряет два миллиарда долларов выручки из-за выхода России из зерновой сделки. Причиной выхода России из зерновой сделки стало невыполнение Западом ни одного из условий, обозраченных при заключении данного договора; более того, даже учинение препятствий для передачи российских удобрений странам Африки. В данный момент пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о неготовности России на слово верить заявлениям США по теме зерновой сделки, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США попросили Россию дать разъяснения, какие требования необходимо удовлетворить для того, чтобы Москва возобновила действие зерновой сделки. Об этом заявил руководитель санкционного управления госдепартамента Джеймс О«Брайен. «Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — цитируют слова О«Брайена РИА Новости. По мнению спикера, США не понимает, что именно Россия будет считать успешным исполнением ее требований. Он добавил, что сейчас российские требования «выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», подразумевая поставку зерна различным странам совместно с ООН и Турцией. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году Украина потеряет два миллиарда долларов выручки из-за выхода России из зерновой сделки. Причиной выхода России из зерновой сделки стало невыполнение Западом ни одного из условий, обозраченных при заключении данного договора; более того, даже учинение препятствий для передачи российских удобрений странам Африки. В данный момент пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о неготовности России на слово верить заявлениям США по теме зерновой сделки, пишет RT.