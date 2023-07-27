Путин объяснил выход России из зерновой сделки

Путин: Запад не выполнил ни одного условия по зерновой сделке

27 июля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

РФ вышла из зерновой сделки 18 июля Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — он создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «РФ пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены. <…> Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки», — сказал Путин во время выступления. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU.

Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — он создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «РФ пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены. <…> Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки», — сказал Путин во время выступления. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU.