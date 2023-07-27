Путин объяснил выход России из зерновой сделки

Путин: Запад не выполнил ни одного условия по зерновой сделке
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
РФ вышла из зерновой сделки 18 июля Фото:
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Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — он создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«РФ пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены. <…> Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки», — сказал Путин во время выступления. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU.

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Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — он создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «РФ пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены. <…> Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки», — сказал Путин во время выступления. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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