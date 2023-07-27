Путин объяснил выход России из зерновой сделки

РФ вышла из зерновой сделки 18 июля
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — он создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
«РФ пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены. <…> Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки», — сказал Путин во время выступления. Трансляция доступна на
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