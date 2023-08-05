В МИД РФ ответили на вопрос Госдепа США по зерновой сделке

Захарова посоветовала Госдепу прочесть сайт МИД РФ для разъяснения требований по зерновой сделке
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отметила, что зерновая сделка будет продолжена после выполнения российских условий Фото:
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Если Госдеп США хочет конкретных тезисов по зерновой сделке, то сотрудники ведомства могут посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности „Черноморская инициатива“. <…> Если информации с сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она напомнила, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН.

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Ранее руководитель санкционного управления госдепартамента США Джеймс О’Брайен попросил у России разъяснений по поводу зерновой сделки. Он отметил, что до конца не понимает требований России.

Российская стороны не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что российские условия черноморской инициативы не соблюдались. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка в SWIFT, передает «Царьград».

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Если Госдеп США хочет конкретных тезисов по зерновой сделке, то сотрудники ведомства могут посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности „Черноморская инициатива“. <…> Если информации с сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она напомнила, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН. Ранее руководитель санкционного управления госдепартамента США Джеймс О’Брайен попросил у России разъяснений по поводу зерновой сделки. Он отметил, что до конца не понимает требований России. Российская стороны не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что российские условия черноморской инициативы не соблюдались. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка в SWIFT, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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