В МИД РФ ответили на вопрос Госдепа США по зерновой сделке

Захарова посоветовала Госдепу прочесть сайт МИД РФ для разъяснения требований по зерновой сделке

05 августа 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила, что зерновая сделка будет продолжена после выполнения российских условий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Если Госдеп США хочет конкретных тезисов по зерновой сделке, то сотрудники ведомства могут посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности „Черноморская инициатива“. <…> Если информации с сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Она напомнила, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее руководитель санкционного управления госдепартамента США Джеймс О’Брайен попросил у России разъяснений по поводу зерновой сделки. Он отметил, что до конца не понимает требований России. Российская стороны не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что российские условия черноморской инициативы не соблюдались. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка в SWIFT, передает «Царьград».

Если Госдеп США хочет конкретных тезисов по зерновой сделке, то сотрудники ведомства могут посетить сайт МИД России или обратиться в министерство лично. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности „Черноморская инициатива“. <…> Если информации с сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она напомнила, что все тезисы по зерновой сделки зафиксированы на бумаге и заверены генсеком ООН. Ранее руководитель санкционного управления госдепартамента США Джеймс О’Брайен попросил у России разъяснений по поводу зерновой сделки. Он отметил, что до конца не понимает требований России. Российская стороны не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что российские условия черноморской инициативы не соблюдались. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка в SWIFT, передает «Царьград».