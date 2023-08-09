Генсек ООН вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Генсек ООН Гутерриш в послании не отметил, что бомбардировку Нагасаки провели США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации, заявил Антониу Гутерриш Фото:

В послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки генсек ООН Антониу Гутерриш не отметил, что ее провели США. Послание прочла заместитель генсека Идзуми Накамицу.

«Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Любое применение ядерного оружия неприемлемо», — заявил Гутерриш, его слова передает ТАСС. Он отметил, что страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации.

Ранее Гутерриш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы. В послании Генсека ООН, посвященном годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о США, ответственных за бомбардировки, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки генсек ООН Антониу Гутерриш не отметил, что ее провели США. Послание прочла заместитель генсека Идзуми Накамицу. «Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Любое применение ядерного оружия неприемлемо», — заявил Гутерриш, его слова передает ТАСС. Он отметил, что страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации. Ранее Гутерриш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы. В послании Генсека ООН, посвященном годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о США, ответственных за бомбардировки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...