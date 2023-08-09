Генсек ООН вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации, заявил Антониу ГутерришФото: Официальный сайт Европарламента
В послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки генсек ООН Антониу Гутерриш не отметил, что ее провели США. Послание прочла заместитель генсека Идзуми Накамицу.
«Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Любое применение ядерного оружия неприемлемо», — заявил Гутерриш, его слова передает ТАСС. Он отметил, что страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации.
Ранее Гутерриш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы. В послании Генсека ООН, посвященном годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о США, ответственных за бомбардировки, передает RT.
В послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки генсек ООН Антониу Гутерриш не отметил, что ее провели США. Послание прочла заместитель генсека Идзуми Накамицу. «Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Любое применение ядерного оружия неприемлемо», — заявил Гутерриш, его слова передает ТАСС. Он отметил, что страны должны обещать никогда не применять ядерное оружие до его полной ликвидации. Ранее Гутерриш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы. В послании Генсека ООН, посвященном годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о США, ответственных за бомбардировки, передает RT.