На трассе М-5 у Златоуста движение осуществляется по левой полосе

На месте аварии работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» у подъезда к Златоусту (Челябинская область) ввели ограничения из-за смертельного столкновения двух иномарок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло два человека. По словам очевидцев, движение осуществляется по левой полосе.

«Водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II, а также пассажир автомобиля Toyota Camry, девушка 1997 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что водитель Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

В социальных сетях очевидцы также рассказывают о ДТП. Владимир В. В паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» написал, что движение осуществляется по левой полосе. Водитель Toyota Mark II погиб, второй водитель выжил, но оказался зажат в салоне, его вызволили экстренные службы.

Пользователь Айбулат Я. в этой же группе опубликовал видео с места ДТП. На аварии работают спецслужбы: ГИБДД, скорая, пожарные. Toyota Mark II получила серьезные повреждения. Машину, буквально, смяло.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области