Организаторы фестиваля в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, пивзавод, heineken
В Финляндии отказались от сотрудничества с Heineken из-за связей с Россией Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Организаторы музыкального фестиваля Flow, который должен состояться в августе в столице Финляндии, объявили о прекращении сотрудничества с пивным брендом Heineken Silver из-за продолжения деятельности компании Heineken в России. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver», — передает слова организаторов РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за деятельности Heineken в России. В сообщении отмечается, что на фестивале пиво Heineken Silver будет заменено другими продуктами от крупного финского дистрибьютора слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hartwall.

Ранее стало известно, что Heineken объявил о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. Пока сделка не завершена, все семь пивоварен компании продолжат свою работу, чтобы сохранить рабочие места и обслуживать клиентов и потребителей. При этом руководство компании планировало завершить свою деятельность в России к лету 2023 года, передают «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы музыкального фестиваля Flow, который должен состояться в августе в столице Финляндии, объявили о прекращении сотрудничества с пивным брендом Heineken Silver из-за продолжения деятельности компании Heineken в России. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver», — передает слова организаторов РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за деятельности Heineken в России. В сообщении отмечается, что на фестивале пиво Heineken Silver будет заменено другими продуктами от крупного финского дистрибьютора слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hartwall. Ранее стало известно, что Heineken объявил о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. Пока сделка не завершена, все семь пивоварен компании продолжат свою работу, чтобы сохранить рабочие места и обслуживать клиентов и потребителей. При этом руководство компании планировало завершить свою деятельность в России к лету 2023 года, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...