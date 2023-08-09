Организаторы фестиваля в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за России

Организаторы музыкального фестиваля Flow, который должен состояться в августе в столице Финляндии, объявили о прекращении сотрудничества с пивным брендом Heineken Silver из-за продолжения деятельности компании Heineken в России. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver», — передает слова организаторов РИА Новости. Там добавили, что такое решение было принято из-за деятельности Heineken в России. В сообщении отмечается, что на фестивале пиво Heineken Silver будет заменено другими продуктами от крупного финского дистрибьютора слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hartwall.
Ранее стало известно, что Heineken объявил о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. Пока сделка не завершена, все семь пивоварен компании продолжат свою работу, чтобы сохранить рабочие места и обслуживать клиентов и потребителей. При этом руководство компании планировало завершить свою деятельность в России к лету 2023 года, передают «Дни.ру».
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