Heineken отдаст бизнес в РФ новому владельцу

28 марта 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Концерн гарантирует сохранение зарплаты сотрудникам до конца 2022 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Концерн Heineken намерен отдать бизнес в России новому владельцу. До сделки все пивоварни компании продолжат работать. «Компания Heineken N.V. объявила о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — приводит ТАСС выдержку из сообщения компании. Ранее сообщалось, что Heineken приостанавливает производство и реализацию пива в России. При этом заводы продолжали работу. Введенные санкции против России — это реакция ЕС на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине, о начале которой сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике. Путин считает, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концерн Heineken намерен отдать бизнес в России новому владельцу. До сделки все пивоварни компании продолжат работать. «Компания Heineken N.V. объявила о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей. При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — приводит ТАСС выдержку из сообщения компании. Ранее сообщалось, что Heineken приостанавливает производство и реализацию пива в России. При этом заводы продолжали работу. Введенные санкции против России — это реакция ЕС на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине, о начале которой сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике. Путин считает, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.