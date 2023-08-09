В Кургане полицейский посчитал горожанина экстремистом из-за татуировок

Курганца вызвали в полицию из-за татуировок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участковый уполномоченный курганского отдела полиции составил протокол на жителя города за публичную демонстрацию экстремистской символики. Поводом для этого стали нанесенные мужчиной татуировки в тюремном стиле. Данные появились на сайте Курганского городского суда.

«Протокол об административном правонарушении <…> в отношении Ш. по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичная пропаганда символики запрещенных экстремистских организаций), составленный участковым уполномоченным отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кургану», — сообщается в материалах дела. Участковый увидел у мужчины татуировки и посчитал их символикой движения АУЕ (движение «АУЕ — арестантский уклад един», пропагандирующее тюремные ценности, признано в РФ экстремистским).

Обвиняемого в пропаганде курганца хотели привлечь к ответственности из-за тату в виде восьмиконечных звезд на коленях и плечах. Дело поступило в суд, который вернул его обратно в полицию. Как отметили в суде, в протоколе об административном нарушении не было указано, когда и где происходила публичная демонстрация татуировок. Также заключение специалиста не подтвердило, что татуировки являются символикой экстремистского движения.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Курганской области оштрафовали за размещение запрещенной символики. Мужчина не знал о запрете и поместил изображение атрибутики в соцсетях.