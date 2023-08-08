Жители курортного поселка под Пермью рассказали о найденной в сгоревшей траве жительнице

Погибшей на месте возгорания травы в Усть-Качке оказалась сотрудница местного курорта

09 августа 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Усть-Качка Пермского края, где расположен одноименный курорт, погибла женщина, работавшая на курорте. Тело погибшей было обнаружено во время тушения травы 8 августа. По данным СМИ, у женщины остались больная мать и сын. «Местная жительница рассказала, что в огне обнаружили женщину, которая работала на курорте в Усть-Качке. Ее зовут Любовь Кетова. Друзья женщины на своих страницах в соцсетях пишут, что она погибла 6 августа. Как сообщают местные жители и ее коллеги, женщина работала в фитобаре аквацентра», — пишет 59.RU. Информацию о погибшей сотруднице журналистам портала подтвердили в аквацентре. Местные жители предполагают, что Кетова могла быть убита. При этом селяне отмечают, что женщина ни с кем не конфликтовала, «была, спокойная». Сейчас на курорте организовали сбор на организацию похорон погибшей. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU пояснили, что обстоятельствами гибели жительницы Усть-качки занимается региональное управление СК. В ведомство направлен запрос, ответ на него ожидается.

В селе Усть-Качка Пермского края, где расположен одноименный курорт, погибла женщина, работавшая на курорте. Тело погибшей было обнаружено во время тушения травы 8 августа. По данным СМИ, у женщины остались больная мать и сын. «Местная жительница рассказала, что в огне обнаружили женщину, которая работала на курорте в Усть-Качке. Ее зовут Любовь Кетова. Друзья женщины на своих страницах в соцсетях пишут, что она погибла 6 августа. Как сообщают местные жители и ее коллеги, женщина работала в фитобаре аквацентра», — пишет 59.RU. Информацию о погибшей сотруднице журналистам портала подтвердили в аквацентре. Местные жители предполагают, что Кетова могла быть убита. При этом селяне отмечают, что женщина ни с кем не конфликтовала, «была, спокойная». Сейчас на курорте организовали сбор на организацию похорон погибшей. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU пояснили, что обстоятельствами гибели жительницы Усть-качки занимается региональное управление СК. В ведомство направлен запрос, ответ на него ожидается.