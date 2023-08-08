08 августа 2023

Жители курортного поселка под Пермью рассказали о найденной в сгоревшей траве жительнице

Погибшей на месте возгорания травы в Усть-Качке оказалась сотрудница местного курорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины Фото:

В селе Усть-Качка Пермского края, где расположен одноименный курорт, погибла женщина, работавшая на курорте. Тело погибшей было обнаружено во время тушения травы 8 августа. По данным СМИ, у женщины остались больная мать и сын.

«Местная жительница рассказала, что в огне обнаружили женщину, которая работала на курорте в Усть-Качке. Ее зовут Любовь Кетова. Друзья женщины на своих страницах в соцсетях пишут, что она погибла 6 августа. Как сообщают местные жители и ее коллеги, женщина работала в фитобаре аквацентра», — пишет 59.RU. Информацию о погибшей сотруднице журналистам портала подтвердили в аквацентре.

Местные жители предполагают, что Кетова могла быть убита. При этом селяне отмечают, что женщина ни с кем не конфликтовала, «была, спокойная». Сейчас на курорте организовали сбор на организацию похорон погибшей. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU пояснили, что обстоятельствами гибели жительницы Усть-качки занимается региональное управление СК. В ведомство направлен запрос, ответ на него ожидается.

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В селе Усть-Качка Пермского края, где расположен одноименный курорт, погибла женщина, работавшая на курорте. Тело погибшей было обнаружено во время тушения травы 8 августа. По данным СМИ, у женщины остались больная мать и сын. «Местная жительница рассказала, что в огне обнаружили женщину, которая работала на курорте в Усть-Качке. Ее зовут Любовь Кетова. Друзья женщины на своих страницах в соцсетях пишут, что она погибла 6 августа. Как сообщают местные жители и ее коллеги, женщина работала в фитобаре аквацентра», — пишет 59.RU. Информацию о погибшей сотруднице журналистам портала подтвердили в аквацентре. Местные жители предполагают, что Кетова могла быть убита. При этом селяне отмечают, что женщина ни с кем не конфликтовала, «была, спокойная». Сейчас на курорте организовали сбор на организацию похорон погибшей. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU пояснили, что обстоятельствами гибели жительницы Усть-качки занимается региональное управление СК. В ведомство направлен запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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