Прокуратура ХМАО начала проверку из-за сообщения об избиении мальчика группой подростков

Прокуратура Мегиона (ХМАО) начала проверку из-за сообщения в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратура Мегиона по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений мальчику группой несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки прокуратура выяснит, как в городе была организована работа по профилактике правонарушений среди подростков. «Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений», — добавили в ведомстве.
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