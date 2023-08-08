08 августа 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за сообщения об избиении мальчика группой подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадал 12-летний мальчик Фото:

Прокуратура Мегиона (ХМАО) начала проверку из-за сообщения в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Мегиона по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений мальчику группой несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки прокуратура выяснит, как в городе была организована работа по профилактике правонарушений среди подростков. «Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений», — добавили в ведомстве.

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Прокуратура Мегиона (ХМАО) начала проверку из-за сообщения в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура Мегиона по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений мальчику группой несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки прокуратура выяснит, как в городе была организована работа по профилактике правонарушений среди подростков. «Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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