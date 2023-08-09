Светофоры отключат из-за плановых ремонтных работ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске 10 августа отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«10 августа с 9:00 пройдет плановое отключение светофоров на пересечении Новороссийской и Дербентской. Ремонтные работы с 13:30 также коснуться пересечения Российской с Коммуны», — уточнили в мэрии.

Время окончания ремонта не уточняется. Водителей просят быть внимательней при поездках на данных участках.