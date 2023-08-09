Светофоры отключат из-за плановых ремонтных работ
В Челябинске 10 августа отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«10 августа с 9:00 пройдет плановое отключение светофоров на пересечении Новороссийской и Дербентской. Ремонтные работы с 13:30 также коснуться пересечения Российской с Коммуны», — уточнили в мэрии.
Время окончания ремонта не уточняется. Водителей просят быть внимательней при поездках на данных участках.
Время включения светофоров не уточняется
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