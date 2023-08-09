В Челябинске выключат светофоры на двух перекрестках. Карта

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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры отключат из-за плановых ремонтных работ Фото:

В Челябинске 10 августа отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«10 августа с 9:00 пройдет плановое отключение светофоров на пересечении Новороссийской и Дербентской. Ремонтные работы с 13:30 также коснуться пересечения Российской с Коммуны», — уточнили в мэрии.

Время окончания ремонта не уточняется. Водителей просят быть внимательней при поездках на данных участках.

Время включения светофоров не уточняется
Время включения светофоров не уточняется

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В Челябинске 10 августа отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «10 августа с 9:00 пройдет плановое отключение светофоров на пересечении Новороссийской и Дербентской. Ремонтные работы с 13:30 также коснуться пересечения Российской с Коммуны», — уточнили в мэрии. Время окончания ремонта не уточняется. Водителей просят быть внимательней при поездках на данных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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