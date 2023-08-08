08 августа 2023

В Сургуте пилот отказал в перелете пьяному пассажиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, ожидание, аэропорт сургут, пассажиры, air surgut, ожидание самолета
Мужчине выписали штраф в 500 рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) пилот отказал нетрезвому новосибирцу в перелете до Иркутска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

«Оценив состояние пассажира, командир воздушного судна своим правом отказал мужчине в перелете. Нетрезвого пассажира доставили в дежурную часть ЛОП, а оттуда на медицинское освидетельствование. В результате экспертизы в выдыхаемом воздухе нарушителя обнаружилось 1.1 промилле алкоголя», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МВД, житель Новосибирска был на столько пьян, что не мог самостоятельно подняться по трапу. Его доставили в линейный отдел и составили административный протокол. «До вытрезвления гражданина в соответствии с действующим законодательством поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 500 рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали жителя Саратовской области за дебош в самолете. Мужчина был задержан за оскорбления пассажиров и бортпроводников.

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В Сургуте (ХМАО) пилот отказал нетрезвому новосибирцу в перелете до Иркутска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Оценив состояние пассажира, командир воздушного судна своим правом отказал мужчине в перелете. Нетрезвого пассажира доставили в дежурную часть ЛОП, а оттуда на медицинское освидетельствование. В результате экспертизы в выдыхаемом воздухе нарушителя обнаружилось 1.1 промилле алкоголя», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в МВД, житель Новосибирска был на столько пьян, что не мог самостоятельно подняться по трапу. Его доставили в линейный отдел и составили административный протокол. «До вытрезвления гражданина в соответствии с действующим законодательством поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 500 рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали жителя Саратовской области за дебош в самолете. Мужчина был задержан за оскорбления пассажиров и бортпроводников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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