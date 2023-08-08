В Сургуте пилот отказал в перелете пьяному пассажиру

09 августа 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мужчине выписали штраф в 500 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) пилот отказал нетрезвому новосибирцу в перелете до Иркутска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Оценив состояние пассажира, командир воздушного судна своим правом отказал мужчине в перелете. Нетрезвого пассажира доставили в дежурную часть ЛОП, а оттуда на медицинское освидетельствование. В результате экспертизы в выдыхаемом воздухе нарушителя обнаружилось 1.1 промилле алкоголя», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в МВД, житель Новосибирска был на столько пьян, что не мог самостоятельно подняться по трапу. Его доставили в линейный отдел и составили административный протокол. «До вытрезвления гражданина в соответствии с действующим законодательством поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 500 рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали жителя Саратовской области за дебош в самолете. Мужчина был задержан за оскорбления пассажиров и бортпроводников.

В Сургуте (ХМАО) пилот отказал нетрезвому новосибирцу в перелете до Иркутска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Оценив состояние пассажира, командир воздушного судна своим правом отказал мужчине в перелете. Нетрезвого пассажира доставили в дежурную часть ЛОП, а оттуда на медицинское освидетельствование. В результате экспертизы в выдыхаемом воздухе нарушителя обнаружилось 1.1 промилле алкоголя», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в МВД, житель Новосибирска был на столько пьян, что не мог самостоятельно подняться по трапу. Его доставили в линейный отдел и составили административный протокол. «До вытрезвления гражданина в соответствии с действующим законодательством поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 500 рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали жителя Саратовской области за дебош в самолете. Мужчина был задержан за оскорбления пассажиров и бортпроводников.