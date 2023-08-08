08 августа 2023

Жительница ХМАО за две недели перевела мошенникам более 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина совершила порядка 260 транзакций Фото:

В Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившихся сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«В течение 17 дней женщина совершила порядка 260 транзакций различными суммами от 1 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 21,5 миллиона рублей», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Ким.

Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Но даже после того, как злоумышленники «выкачали» все средства, они не остановились. Мошенники сообщили югорчанке, что кто-то продолжает брать займы на ее имя и ей нужно оформить зеркальный кредит. «Когда она пришла оформлять кредит на один миллион рублей, сотрудники банка заподозрили неладное и остановили женщину. После чего она обратилась в полицию», — добавила Ким.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов озвучил сумму ущерба жителей от кибер-мошенников. За четыре месяца 2023 года сургутяне перевели злоумышленникам более 53 миллионов рублей.

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В Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившихся сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД. «В течение 17 дней женщина совершила порядка 260 транзакций различными суммами от 1 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 21,5 миллиона рублей», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Ким. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Но даже после того, как злоумышленники «выкачали» все средства, они не остановились. Мошенники сообщили югорчанке, что кто-то продолжает брать займы на ее имя и ей нужно оформить зеркальный кредит. «Когда она пришла оформлять кредит на один миллион рублей, сотрудники банка заподозрили неладное и остановили женщину. После чего она обратилась в полицию», — добавила Ким. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов озвучил сумму ущерба жителей от кибер-мошенников. За четыре месяца 2023 года сургутяне перевели злоумышленникам более 53 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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