Жительница ХМАО за две недели перевела мошенникам более 20 млн рублей

09 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Женщина совершила порядка 260 транзакций Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившихся сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД. «В течение 17 дней женщина совершила порядка 260 транзакций различными суммами от 1 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 21,5 миллиона рублей», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Ким. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Но даже после того, как злоумышленники «выкачали» все средства, они не остановились. Мошенники сообщили югорчанке, что кто-то продолжает брать займы на ее имя и ей нужно оформить зеркальный кредит. «Когда она пришла оформлять кредит на один миллион рублей, сотрудники банка заподозрили неладное и остановили женщину. После чего она обратилась в полицию», — добавила Ким. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов озвучил сумму ущерба жителей от кибер-мошенников. За четыре месяца 2023 года сургутяне перевели злоумышленникам более 53 миллионов рублей.

В Сургуте (ХМАО) местная жительница две недели общалась с мошенниками, представившихся сотрудниками банка, и перевела им более 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД. «В течение 17 дней женщина совершила порядка 260 транзакций различными суммами от 1 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 21,5 миллиона рублей», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Ким. Как сообщили в полиции, неизвестные убедили женщину, что на нее оформляют кредит и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Но даже после того, как злоумышленники «выкачали» все средства, они не остановились. Мошенники сообщили югорчанке, что кто-то продолжает брать займы на ее имя и ей нужно оформить зеркальный кредит. «Когда она пришла оформлять кредит на один миллион рублей, сотрудники банка заподозрили неладное и остановили женщину. После чего она обратилась в полицию», — добавила Ким. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов озвучил сумму ущерба жителей от кибер-мошенников. За четыре месяца 2023 года сургутяне перевели злоумышленникам более 53 миллионов рублей.