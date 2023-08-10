Военный аналитик назвал скрытую цель атак ВСУ по Москве

Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ ищет слабые точки в защите Москвы

10 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ могут организовать массированную атаку дронами по Москве, отметил Борис Джерелиевский Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Атака беспилотников на Москву ВСУ ищет слабые стороны в воздушной защите Москвы через запуск беспилотников (БПЛА), чтобы предпринять массированную атаку из десятков дронов. Так они покажут свою активность в контрнаступлении, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт аналитик Борис Джерелиевский. «Сегодня опять были попытки атаковать столицу дронами, но они были пресечены. Они как будто прощупывают систему воздушной обороны Москвы, потому что постоянно эти беспилотники-камикадзе заходят с разных направлений. Сегодня в районе Можайского шоссе и Домодедово дроны были сбиты. Я думаю, что после того, как они найдут или предположат, что где-то есть наиболее уязвимые места, может быть предпринята достаточно массированная атака беспилотниками-камикадзе, до нескольких десятков. Конечно, это никакого военного результата не даст, большая часть из них будет сбита, но это будет попытка спровоцировать панику, дестабилизировать ситуацию в стране, осуществлять какую-то активизацию», — объяснил Борис Джерелиевский. По мнению военного аналитика, также яркую активность в контрнаступлении ВСУ могут показать на российских границах. «Отмечалась переброска украинских формирований на север Харьковской и Сумской областей. Гипотетически они могут предпринять попытку атаки на старые российские области — на Белгородскую, Курскую, Брянскую. Там предполагается, что нет таких мощных оборонительных сооружений как в Запорожской области. Но я думаю, успеха они там тоже не достигнут. Другим наиболее вероятным вариантом будет усиление террористической активности на Черном море, где британцы под украинским флагом сейчас развернули террористическую войну против наших торговых судов, против наших портов», — подчеркнул Борис Джерелиевский. Собеседник агентства не исключил в качестве активизации контрнаступления ВСУ атаки на Приднестровье. «Есть еще гипотетическая возможность атаки на Приднестровье, но этот вопрос упирается в нежелании Кишинева участвовать в этой авантюре. Но я бы не исключил, что они могут предпринять это и без него. Конечно, у нас будут определенные сложности, потому что у РФ нет границ с Приднестровской Молдавской Республикой и есть логистические проблемы со снабжением. Мы будем вынуждены тогда активизировать наши действия на Черноморском направлении. Причем, я думаю, этот вопрос — освобождения Одессы, Николаева — уже стоит на повестке дня», — добавил он. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Washington Post о завышенных ожиданиях мировой общественности от контрнаступления ВСУ. Партнеры Украины требуют успехи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ ищет слабые стороны в воздушной защите Москвы через запуск беспилотников (БПЛА), чтобы предпринять массированную атаку из десятков дронов. Так они покажут свою активность в контрнаступлении, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт аналитик Борис Джерелиевский. «Сегодня опять были попытки атаковать столицу дронами, но они были пресечены. Они как будто прощупывают систему воздушной обороны Москвы, потому что постоянно эти беспилотники-камикадзе заходят с разных направлений. Сегодня в районе Можайского шоссе и Домодедово дроны были сбиты. Я думаю, что после того, как они найдут или предположат, что где-то есть наиболее уязвимые места, может быть предпринята достаточно массированная атака беспилотниками-камикадзе, до нескольких десятков. Конечно, это никакого военного результата не даст, большая часть из них будет сбита, но это будет попытка спровоцировать панику, дестабилизировать ситуацию в стране, осуществлять какую-то активизацию», — объяснил Борис Джерелиевский. По мнению военного аналитика, также яркую активность в контрнаступлении ВСУ могут показать на российских границах. «Отмечалась переброска украинских формирований на север Харьковской и Сумской областей. Гипотетически они могут предпринять попытку атаки на старые российские области — на Белгородскую, Курскую, Брянскую. Там предполагается, что нет таких мощных оборонительных сооружений как в Запорожской области. Но я думаю, успеха они там тоже не достигнут. Другим наиболее вероятным вариантом будет усиление террористической активности на Черном море, где британцы под украинским флагом сейчас развернули террористическую войну против наших торговых судов, против наших портов», — подчеркнул Борис Джерелиевский. Собеседник агентства не исключил в качестве активизации контрнаступления ВСУ атаки на Приднестровье. «Есть еще гипотетическая возможность атаки на Приднестровье, но этот вопрос упирается в нежелании Кишинева участвовать в этой авантюре. Но я бы не исключил, что они могут предпринять это и без него. Конечно, у нас будут определенные сложности, потому что у РФ нет границ с Приднестровской Молдавской Республикой и есть логистические проблемы со снабжением. Мы будем вынуждены тогда активизировать наши действия на Черноморском направлении. Причем, я думаю, этот вопрос — освобождения Одессы, Николаева — уже стоит на повестке дня», — добавил он. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Washington Post о завышенных ожиданиях мировой общественности от контрнаступления ВСУ. Партнеры Украины требуют успехи.