В Екатеринбурге презентовали «местную „Википедию“». Фото

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Совет неравнодушных горожан. Екатеринбург
Стартовый тираж энциклопедии — 1000 экземпляров Фото:

На совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове впервые презентовали новую энциклопедию — к 300-летию Екатеринбурга. Один из ее авторов, кандидат исторических наук Александр Рыжков сравнил издание с «Википедией», передает корреспондент URA.RU.

Создание энциклопедии инициировали Орлов и вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Он, доктор экономических наук, и возглавил редакцию. Под руководством Маслакова выпускалась предыдущая энциклопедия, в начале «нулевых». Это был первый по-настоящему серьезный сборник знаний о столице Урала.

Его, по словам Рыжкова, обновили на две трети. «Это новые или переработанные статьи (всего их около трех тысяч — прим. ред.). Энциклопедия в два раза увеличилась в объеме. Появились уникальные фотографии, карты. <…> Это что-то вроде нашей исторической екатеринбургской „Википедии“. Надеюсь, она будет востребована всеми библиотеками, вузами и журналистским сообществом», — сказал Рыжков. В своей презентации он также отметил огромный коллектив авторов из более чем 300 человек. Их координировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров.

Печатали энциклопедию на базе УрФУ (тираж — 1000 экземпляров). Но есть и электронная версия. Она доступна на сайте горадминистрации.

Совет неравнодушных горожан. Екатеринбург
Александр Рыжков — один из авторов энциклопедии
Фото:
Совет неравнодушных горожан. Екатеринбург
Двухтомник содержит наиболее актуальные данные о Екатеринбурге
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На совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове впервые презентовали новую энциклопедию — к 300-летию Екатеринбурга. Один из ее авторов, кандидат исторических наук Александр Рыжков сравнил издание с «Википедией», передает корреспондент URA.RU. Создание энциклопедии инициировали Орлов и вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Он, доктор экономических наук, и возглавил редакцию. Под руководством Маслакова выпускалась предыдущая энциклопедия, в начале «нулевых». Это был первый по-настоящему серьезный сборник знаний о столице Урала. Его, по словам Рыжкова, обновили на две трети. «Это новые или переработанные статьи (всего их около трех тысяч — прим. ред.). Энциклопедия в два раза увеличилась в объеме. Появились уникальные фотографии, карты. <…> Это что-то вроде нашей исторической екатеринбургской „Википедии“. Надеюсь, она будет востребована всеми библиотеками, вузами и журналистским сообществом», — сказал Рыжков. В своей презентации он также отметил огромный коллектив авторов из более чем 300 человек. Их координировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. Печатали энциклопедию на базе УрФУ (тираж — 1000 экземпляров). Но есть и электронная версия. Она доступна на сайте горадминистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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