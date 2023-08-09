В Екатеринбурге презентовали «местную „Википедию“». Фото

09 августа 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Стартовый тираж энциклопедии — 1000 экземпляров Фото: Московец Илья © URA.RU На совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове впервые презентовали новую энциклопедию — к 300-летию Екатеринбурга. Один из ее авторов, кандидат исторических наук Александр Рыжков сравнил издание с «Википедией», передает корреспондент URA.RU. Создание энциклопедии инициировали Орлов и вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Он, доктор экономических наук, и возглавил редакцию. Под руководством Маслакова выпускалась предыдущая энциклопедия, в начале «нулевых». Это был первый по-настоящему серьезный сборник знаний о столице Урала. Его, по словам Рыжкова, обновили на две трети. «Это новые или переработанные статьи (всего их около трех тысяч — прим. ред.). Энциклопедия в два раза увеличилась в объеме. Появились уникальные фотографии, карты. <…> Это что-то вроде нашей исторической екатеринбургской „Википедии“. Надеюсь, она будет востребована всеми библиотеками, вузами и журналистским сообществом», — сказал Рыжков. В своей презентации он также отметил огромный коллектив авторов из более чем 300 человек. Их координировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. Печатали энциклопедию на базе УрФУ (тираж — 1000 экземпляров). Но есть и электронная версия. Она доступна на сайте горадминистрации. Александр Рыжков — один из авторов энциклопедии Фото: Московец Илья © URA.RU Двухтомник содержит наиболее актуальные данные о Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове впервые презентовали новую энциклопедию — к 300-летию Екатеринбурга. Один из ее авторов, кандидат исторических наук Александр Рыжков сравнил издание с «Википедией», передает корреспондент URA.RU. Создание энциклопедии инициировали Орлов и вице-спикер заксо Виктор Маслаков. Он, доктор экономических наук, и возглавил редакцию. Под руководством Маслакова выпускалась предыдущая энциклопедия, в начале «нулевых». Это был первый по-настоящему серьезный сборник знаний о столице Урала. Его, по словам Рыжкова, обновили на две трети. «Это новые или переработанные статьи (всего их около трех тысяч — прим. ред.). Энциклопедия в два раза увеличилась в объеме. Появились уникальные фотографии, карты. <…> Это что-то вроде нашей исторической екатеринбургской „Википедии“. Надеюсь, она будет востребована всеми библиотеками, вузами и журналистским сообществом», — сказал Рыжков. В своей презентации он также отметил огромный коллектив авторов из более чем 300 человек. Их координировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. Печатали энциклопедию на базе УрФУ (тираж — 1000 экземпляров). Но есть и электронная версия. Она доступна на сайте горадминистрации.