Под завалами в Сергиевом Посаде не найдены погибшие

09 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

На месте ЧП продолжают работать сотрудники оперативных служб Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов, отметив, что под завалами не были найдены погибшие. «На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено», — написал Дмитрий Акулов в своем telegram-канале . Он отметил, что одна женщина скончалась в реанимации. Также глава округа подчеркнул, что на территории завода была повреждена котельна.

Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов, отметив, что под завалами не были найдены погибшие. «На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено», — написал Дмитрий Акулов в своем telegram-канале. Он отметил, что одна женщина скончалась в реанимации. Также глава округа подчеркнул, что на территории завода была повреждена котельна.