Под завалами в Сергиевом Посаде не найдены погибшие

На месте ЧП продолжают работать сотрудники оперативных служб
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов, отметив, что под завалами не были найдены погибшие.
«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено», — написал Дмитрий Акулов в своем
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