Под завалами в Сергиевом Посаде не найдены погибшие

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
На месте ЧП продолжают работать сотрудники оперативных служб Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов, отметив, что под завалами не были найдены погибшие.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено», — написал Дмитрий Акулов в своем telegram-канале. Он отметил, что одна женщина скончалась в реанимации. Также глава округа подчеркнул, что на территории завода была повреждена котельна.

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Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов, отметив, что под завалами не были найдены погибшие. «На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено», — написал Дмитрий Акулов в своем telegram-канале. Он отметил, что одна женщина скончалась в реанимации. Также глава округа подчеркнул, что на территории завода была повреждена котельна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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