В Кургане сотруднику пожарной части отказали в досрочной пенсии

10 августа 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Суд отказал истцу в назначении досрочной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Курганской области, который работал водителем в Звериноголовской пожарной части, отказались назначать досрочную страховую пенсию из-за недостаточного стажа. Мужчина считает, что он работал в тяжелых условиях, сообщается на сайте горсуда. «Истец указал, что ответчик отказал ему в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостаточного стажа (требуется 25 лет, а имеется восемь лет). Мужчина не согласился с решением и считает, что периоды работы в должности водителя автомобиля в Звериноголовской пожарной части должны быть включены в стаж, так как он работал в тяжелых условиях. Просит суд обязать ответчика включить в стаж работу водителем, выплатить дополнительные проценты за работу во вредных условиях труда и назначить досрочную страховую пенсию», — говорится в документе. Представитель ответчика не согласился с иском и заявил, что пока у работника не появится право на пенсию, у них нет обязанности по оплате процентов. Сам истец на заседание не пришел, но отправил вместо себя своего представителя. Суд решил обязать ответчика включить в стаж работу водителем в Звериноголовской пожарной части и отказать в удовлетворении остальных требований.

Жителю Курганской области, который работал водителем в Звериноголовской пожарной части, отказались назначать досрочную страховую пенсию из-за недостаточного стажа. Мужчина считает, что он работал в тяжелых условиях, сообщается на сайте горсуда. «Истец указал, что ответчик отказал ему в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостаточного стажа (требуется 25 лет, а имеется восемь лет). Мужчина не согласился с решением и считает, что периоды работы в должности водителя автомобиля в Звериноголовской пожарной части должны быть включены в стаж, так как он работал в тяжелых условиях. Просит суд обязать ответчика включить в стаж работу водителем, выплатить дополнительные проценты за работу во вредных условиях труда и назначить досрочную страховую пенсию», — говорится в документе. Представитель ответчика не согласился с иском и заявил, что пока у работника не появится право на пенсию, у них нет обязанности по оплате процентов. Сам истец на заседание не пришел, но отправил вместо себя своего представителя. Суд решил обязать ответчика включить в стаж работу водителем в Звериноголовской пожарной части и отказать в удовлетворении остальных требований.