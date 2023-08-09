09 августа 2023

В Кургане сотруднику пожарной части отказали в досрочной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд отказал истцу в назначении досрочной пенсии Фото:

Жителю Курганской области, который работал водителем в Звериноголовской пожарной части, отказались назначать досрочную страховую пенсию из-за недостаточного стажа. Мужчина считает, что он работал в тяжелых условиях, сообщается на сайте горсуда.

«Истец указал, что ответчик отказал ему в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостаточного стажа (требуется 25 лет, а имеется восемь лет). Мужчина не согласился с решением и считает, что периоды работы в должности водителя автомобиля в Звериноголовской пожарной части должны быть включены в стаж, так как он работал в тяжелых условиях. Просит суд обязать ответчика включить в стаж работу водителем, выплатить дополнительные проценты за работу во вредных условиях труда и назначить досрочную страховую пенсию», — говорится в документе.

Представитель ответчика не согласился с иском и заявил, что пока у работника не появится право на пенсию, у них нет обязанности по оплате процентов. Сам истец на заседание не пришел, но отправил вместо себя своего представителя. Суд решил обязать ответчика включить в стаж работу водителем в Звериноголовской пожарной части и отказать в удовлетворении остальных требований.

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Жителю Курганской области, который работал водителем в Звериноголовской пожарной части, отказались назначать досрочную страховую пенсию из-за недостаточного стажа. Мужчина считает, что он работал в тяжелых условиях, сообщается на сайте горсуда. «Истец указал, что ответчик отказал ему в назначении досрочной страховой пенсии из-за недостаточного стажа (требуется 25 лет, а имеется восемь лет). Мужчина не согласился с решением и считает, что периоды работы в должности водителя автомобиля в Звериноголовской пожарной части должны быть включены в стаж, так как он работал в тяжелых условиях. Просит суд обязать ответчика включить в стаж работу водителем, выплатить дополнительные проценты за работу во вредных условиях труда и назначить досрочную страховую пенсию», — говорится в документе. Представитель ответчика не согласился с иском и заявил, что пока у работника не появится право на пенсию, у них нет обязанности по оплате процентов. Сам истец на заседание не пришел, но отправил вместо себя своего представителя. Суд решил обязать ответчика включить в стаж работу водителем в Звериноголовской пожарной части и отказать в удовлетворении остальных требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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