09 августа 2023

Жителей ХМАО ждет похолодание до 2 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязь в городе Курган, термометр
Ночью 11 августа жителей ХМАО ждет похолодание до 2 градусов тепла Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ночью 11 августа местами ожидается похолодание до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртишского управления по гидрометеослужбе.

«В пятницу 11 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздух ночью 7—12 градусов тепла, местами до 2 градусов. Температура воздуха днем 15—20 градусов тепла, местами до 25 градусов», — сообщается на сайте управления.

Низкие ночные температуры будут сопровождаться северным ветром 6—11 метров в секунду ночью, днем в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду. Местами в ХМАО ожидается кратковременный дождь, а по западной половине округа преимущественно без осадков.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ночью 11 августа местами ожидается похолодание до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртишского управления по гидрометеослужбе. «В пятницу 11 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздух ночью 7—12 градусов тепла, местами до 2 градусов. Температура воздуха днем 15—20 градусов тепла, местами до 25 градусов», — сообщается на сайте управления. Низкие ночные температуры будут сопровождаться северным ветром 6—11 метров в секунду ночью, днем в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду. Местами в ХМАО ожидается кратковременный дождь, а по западной половине округа преимущественно без осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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