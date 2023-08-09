Ночью 11 августа жителей ХМАО ждет похолодание до 2 градусов тепла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе ночью 11 августа местами ожидается похолодание до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртишского управления по гидрометеослужбе.

«В пятницу 11 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздух ночью 7—12 градусов тепла, местами до 2 градусов. Температура воздуха днем 15—20 градусов тепла, местами до 25 градусов», — сообщается на сайте управления.

Низкие ночные температуры будут сопровождаться северным ветром 6—11 метров в секунду ночью, днем в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду. Местами в ХМАО ожидается кратковременный дождь, а по западной половине округа преимущественно без осадков.