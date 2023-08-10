Ростех: система минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в зоне СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Система минирования «Земледелие» отлично показала себя в зоне СВО, заявил Владимир Артяков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская система дистанционного минирования «Земледелие» продемонстрировала высокую эффективность в зоне спецоперации, а ее серийные поставки уже начались. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Система дистанционного минирования „Земледелие“ является без преувеличения уникальной машиной, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы», — передает слова Артякова РИА Новости. Он добавил, что «Земледелие» — это уникальная машина с выдающимися тактико-техническими характеристиками.

Система «Земледелие», разработанная НПО «Сплав» имени Ганичева, использует реактивные снаряды для минирования, и их координаты регистрируются на электронной карте и передаются управляющему звену. Система включает боевую машину на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающую машину и транспортно-пусковые контейнеры с различными типами инженерных боеприпасов, включая мины. «Земледелие» эффективно выполняет задачи минирования в соответствии с международными соглашениями о запрете или ограничении использования мин и мин-ловушек.

Ранее стало известно, что минные поля, расположенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, играют важную роль в сдерживании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские инженерные войска и система «Земледелие» стали основными препятствиями для продвижения ВСУ, передает Life.

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Российская система дистанционного минирования «Земледелие» продемонстрировала высокую эффективность в зоне спецоперации, а ее серийные поставки уже начались. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. «Система дистанционного минирования „Земледелие“ является без преувеличения уникальной машиной, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы», — передает слова Артякова РИА Новости. Он добавил, что «Земледелие» — это уникальная машина с выдающимися тактико-техническими характеристиками. Система «Земледелие», разработанная НПО «Сплав» имени Ганичева, использует реактивные снаряды для минирования, и их координаты регистрируются на электронной карте и передаются управляющему звену. Система включает боевую машину на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающую машину и транспортно-пусковые контейнеры с различными типами инженерных боеприпасов, включая мины. «Земледелие» эффективно выполняет задачи минирования в соответствии с международными соглашениями о запрете или ограничении использования мин и мин-ловушек. Ранее стало известно, что минные поля, расположенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, играют важную роль в сдерживании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские инженерные войска и система «Земледелие» стали основными препятствиями для продвижения ВСУ, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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