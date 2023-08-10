Ростех: система минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в зоне СВО

Система минирования «Земледелие» отлично показала себя в зоне СВО, заявил Владимир Артяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская система дистанционного минирования «Земледелие» продемонстрировала высокую эффективность в зоне спецоперации, а ее серийные поставки уже начались. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Система дистанционного минирования „Земледелие“ является без преувеличения уникальной машиной, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы», — передает слова Артякова РИА Новости. Он добавил, что «Земледелие» — это уникальная машина с выдающимися тактико-техническими характеристиками.

Система «Земледелие», разработанная НПО «Сплав» имени Ганичева, использует реактивные снаряды для минирования, и их координаты регистрируются на электронной карте и передаются управляющему звену. Система включает боевую машину на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающую машину и транспортно-пусковые контейнеры с различными типами инженерных боеприпасов, включая мины. «Земледелие» эффективно выполняет задачи минирования в соответствии с международными соглашениями о запрете или ограничении использования мин и мин-ловушек.

Ранее стало известно, что минные поля, расположенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, играют важную роль в сдерживании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские инженерные войска и система «Земледелие» стали основными препятствиями для продвижения ВСУ, передает Life .