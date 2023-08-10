Как получить кредитные каникулы

С 1 января 2024 года механизм кредитных каникул будет действовать на регулярной основе

10 августа 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Кредитные каникулы позволяют уменьшить размер платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан во время пандемии. Однако с 1 января 2024 года эта норма будет действовать постоянно. URA.RU предоставляет подробную информацию о кредитных каникулах, включая их механизм работы и необходимые шаги для их получения. Что такое кредитные каникулы Кредитные каникулы — это возможность для физических лиц приостановить исполнение обязательств по потребительскому кредиту или уменьшить размер ежемесячных платежей. Введенный в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, механизм каникул будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы, принятый в июле, позволит получать каникулы в любое время действия кредитного договора. Правительство РФ будет определять предельный размер потребительского займа, по которому можно получить кредитные каникулы. До этого максимальные суммы кредита для отсрочки платежей составят 1 600 000 рублей для обеспеченных автозалогом обязательств и 450 000 рублей для остальных случаев. Во время льготного периода не будет начисляться неустойка, и не будут применены меры взыскания в отношении залога или поручителя заемщика. Однако проценты на существующую задолженность будут начисляться в течение льготного периода. Как действуют льготные условия Заемщик определяет длительность и дату начала кредитных каникул. Льготный период может быть до шести месяцев, и его начало не может отстоять более чем на месяц, предшествующий обращению за кредитными каникулами. Если не указаны конкретные сроки, льготный период составит шесть месяцев, и каникулы начнутся с даты направления требования. Главные условия Среднемесячные доходы за два месяца перед обращением снизились на 30% по сравнению с предыдущим годом. Можно подтвердить это справкой о доходах и суммах налогов;

Заемщик находится в зоне ЧС. Нанесен ущерб его имуществу и нарушены условия проживания;

Кредитные каникулы еще не были использованы для этого кредитного договора, за исключением специальных каникул для участников СВО;

Заемщик не является банкротом;

Не предъявлены исполнительные документы кредитором, требования к поручителю заемщика не были сделаны, а также не было обращения взыскания на предмет залога. Как оформить Нужно подать заявление в банк или МФО, которая предоставила кредит. Решение по заявлению будет принято в течение пяти дней. Если ваше заявление будет отклонено, банк обязан сообщить причины отказа. Если вы считаете отказ необоснованным, вы имеете право обратиться в Банк России или оспорить решение в суде. Для подтверждения уменьшения дохода банк потребует следующие документы: справку 2-НДФЛ с места работы;

справку о регистрации в качестве безработного;

больничный лист. Необходимые документы для получения отсрочки нужно передать в банк в течение 90 дней с момента обращения. При уважительной причине этот срок может быть продлен на 30 дней. После предоставления документов, банк будет иметь пять дней на их рассмотрение и предоставление ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан во время пандемии. Однако с 1 января 2024 года эта норма будет действовать постоянно. URA.RU предоставляет подробную информацию о кредитных каникулах, включая их механизм работы и необходимые шаги для их получения. Кредитные каникулы — это возможность для физических лиц приостановить исполнение обязательств по потребительскому кредиту или уменьшить размер ежемесячных платежей. Введенный в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, механизм каникул будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы, принятый в июле, позволит получать каникулы в любое время действия кредитного договора. Правительство РФ будет определять предельный размер потребительского займа, по которому можно получить кредитные каникулы. До этого максимальные суммы кредита для отсрочки платежей составят 1 600 000 рублей для обеспеченных автозалогом обязательств и 450 000 рублей для остальных случаев. Во время льготного периода не будет начисляться неустойка, и не будут применены меры взыскания в отношении залога или поручителя заемщика. Однако проценты на существующую задолженность будут начисляться в течение льготного периода. Заемщик определяет длительность и дату начала кредитных каникул. Льготный период может быть до шести месяцев, и его начало не может отстоять более чем на месяц, предшествующий обращению за кредитными каникулами. Если не указаны конкретные сроки, льготный период составит шесть месяцев, и каникулы начнутся с даты направления требования. Нужно подать заявление в банк или МФО, которая предоставила кредит. Решение по заявлению будет принято в течение пяти дней. Если ваше заявление будет отклонено, банк обязан сообщить причины отказа. Если вы считаете отказ необоснованным, вы имеете право обратиться в Банк России или оспорить решение в суде. Для подтверждения уменьшения дохода банк потребует следующие документы: Необходимые документы для получения отсрочки нужно передать в банк в течение 90 дней с момента обращения. При уважительной причине этот срок может быть продлен на 30 дней. После предоставления документов, банк будет иметь пять дней на их рассмотрение и предоставление ответа.