В больницах остаются 14 пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
Взрывной волной выбило стекла в соседних домах Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиево-Посадской больнице на лечении остаются 14 человек, пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Состояние трех из них тяжелое, они находятся в реанимации, сообщает минздрав Московской области.

Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Двое переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за медпомощью обратился 71 человек.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сергиево-Посадской больнице на лечении остаются 14 человек, пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Состояние трех из них тяжелое, они находятся в реанимации, сообщает минздрав Московской области. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Двое переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за медпомощью обратился 71 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...