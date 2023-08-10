В больницах остаются 14 пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Взрывной волной выбило стекла в соседних домах
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
В Сергиево-Посадской больнице на лечении остаются 14 человек, пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Состояние трех из них тяжелое, они находятся в реанимации, сообщает минздрав Московской области.
Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Двое переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за медпомощью обратился 71 человек.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.