Жители ЯНАО не могут вернуться их отпусков домой из-за отсутствия билетов

10 августа 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Ямальцы не могут вернуться в ЯНАО из-за отсутствия билетов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители ЯНАО не могут улететь домой из разных регионов РФ из-за отсутствия билетов на самолет. Об этом сообщают не только читатели URA.RU, но и ямальцы на личной странице губернатора Дмитрия Артюхова в соцсети. «Не можем вернуться домой из Краснодара, потому что нет билетов из Сочи в Новый Уренгой. Прямые отсутствуют вообще, а те, что остались, стоят космических денег и лететь минимум семь часов», — поделилась Анастасия. «Я не мог несколько дней купить билеты из Екатеринбурга в Салехард. Прямых билетов так и не оказалось, успел купить через Тюмень», — рассказал Александр. О нехватке билетов ямальцы пишут и губернатору округа во «ВКонтакте». «Уважаемый Дмитрий Андреевич! Планировала возвращаться из отпуска на личном автотранспорте. Ситуация изменилась. В начале августа решила купить билет на самолет. Но оказалось, что невозможно улететь из Тюмени в Надым. Билеты только на 13 сентября. Может есть возможность дополнительных рейсов в августе?» — поинтересовалась Марина Коваль. В авиакомпании «Ямал» жительнице объяснили, что расписание на текущий год утверждено, дополнительных рейсов по интересующим направлениям не запланировано. В случае их введения авиакомпания сообщит в своих соцсетях и на сайте. «Пожалуйста, в сезоны отпусков, праздников и каникул планируйте свои поездки заранее, так как желающих улететь действительно много», — попросили представители компании. Ранее жители ЯНАО возмущались дорогой стоимости авиабилетов. Ямальцы жаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО не могут улететь домой из разных регионов РФ из-за отсутствия билетов на самолет. Об этом сообщают не только читатели URA.RU, но и ямальцы на личной странице губернатора Дмитрия Артюхова в соцсети. «Не можем вернуться домой из Краснодара, потому что нет билетов из Сочи в Новый Уренгой. Прямые отсутствуют вообще, а те, что остались, стоят космических денег и лететь минимум семь часов», — поделилась Анастасия. «Я не мог несколько дней купить билеты из Екатеринбурга в Салехард. Прямых билетов так и не оказалось, успел купить через Тюмень», — рассказал Александр. О нехватке билетов ямальцы пишут и губернатору округа во «ВКонтакте». «Уважаемый Дмитрий Андреевич! Планировала возвращаться из отпуска на личном автотранспорте. Ситуация изменилась. В начале августа решила купить билет на самолет. Но оказалось, что невозможно улететь из Тюмени в Надым. Билеты только на 13 сентября. Может есть возможность дополнительных рейсов в августе?» — поинтересовалась Марина Коваль. В авиакомпании «Ямал» жительнице объяснили, что расписание на текущий год утверждено, дополнительных рейсов по интересующим направлениям не запланировано. В случае их введения авиакомпания сообщит в своих соцсетях и на сайте. «Пожалуйста, в сезоны отпусков, праздников и каникул планируйте свои поездки заранее, так как желающих улететь действительно много», — попросили представители компании. Ранее жители ЯНАО возмущались дорогой стоимости авиабилетов. Ямальцы жаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками.