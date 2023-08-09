Из-за жадной пермячки многоэтажка в центре города осталась на месяц без газа

В Перми на месяц перекрыли газ в доме, где пермячка не пустила проверяющих

10 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Из-за одной квартиры страдает весь подъезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Перми в доме по улице 25 Октября, 38 месяц назад перекрыли подачу газа. Это произошло из-за того, что хозяйка одной из квартир не допустила газовиков до проверки оборудования. Женщина объяснила это тем, что не хочет платить за данную услугу, рассказала URA.RU жительница дома Юлия. «12 июля 2023 года в нашем доме АО „Газпром газораспределение Пермь“ проводило проверку газового оборудования. Это делается ежегодно. В нашем подъезде одна жительница до сих пор не предоставила газовикам доступ в свою квартиру для проведения проверки. Эта услуга платная. Она говорит, что не готова платить. В итоге из-за одной квартиры у нас уже месяц нет газа», — рассказала Юлия корреспонденту агентства. Также она уточнила, что АО «Газпром газораспределение Пермь» разместило объявление в подъезде дома о том, что в работе газового оборудования найдены нарушения. При опрессовке падает давление. Чтобы устранить неполадки, необходим доступ в единственную квартиру. Жильцы направили заявление в адрес депутата ЗС Пермского края Александра Буторина с просьбой о помощи в решении сложившейся ситуации. URA.RU также направило запрос в пресс-службу АО «Газпром газораспределение Пермь» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

В центре Перми в доме по улице 25 Октября, 38 месяц назад перекрыли подачу газа. Это произошло из-за того, что хозяйка одной из квартир не допустила газовиков до проверки оборудования. Женщина объяснила это тем, что не хочет платить за данную услугу, рассказала URA.RU жительница дома Юлия. «12 июля 2023 года в нашем доме АО „Газпром газораспределение Пермь“ проводило проверку газового оборудования. Это делается ежегодно. В нашем подъезде одна жительница до сих пор не предоставила газовикам доступ в свою квартиру для проведения проверки. Эта услуга платная. Она говорит, что не готова платить. В итоге из-за одной квартиры у нас уже месяц нет газа», — рассказала Юлия корреспонденту агентства. Также она уточнила, что АО «Газпром газораспределение Пермь» разместило объявление в подъезде дома о том, что в работе газового оборудования найдены нарушения. При опрессовке падает давление. Чтобы устранить неполадки, необходим доступ в единственную квартиру. Жильцы направили заявление в адрес депутата ЗС Пермского края Александра Буторина с просьбой о помощи в решении сложившейся ситуации. URA.RU также направило запрос в пресс-службу АО «Газпром газораспределение Пермь» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.